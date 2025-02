Corinthians X Santos: Neymar pode fazer a diferença? Colunistas opinam

Neymar pode fazer a diferença para o Santos no clássico contra o Corinthians, hoje (12), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena?

Os colunistas Walter Casagrande e Danilo Lavieri debateram no UOL News Esporte.

Casagrande: 'Neymar não vai ter espaço na casa do Corinthians'

Hoje é um clássico na arena do Corinthians, um campo difícil para qualquer um jogar contra. O estádio vai estar lotado, como sempre. A torcida do Corinthians é empolgada, é participativa, então vai ter essa pressão como tem contra todos os times, independentemente de ser time grande, pequeno, do interior, a pressão que a torcida faz é sempre muito forte. O Corinthians é muito favorito nesse jogo.

Hoje ele vai enfrentar três volantes. Se foi difícil contra o Botafogo-SP, se foi difícil contra o Novorizontino, pensa hoje contra o Corinthians. Na casa do Corinthians, com três volantes naquele setor que o Neymar precisa de espaço para jogar, o Corinthians não dá espaço para ninguém.

Casagrande

Lavieri: 'Chance do Santos hoje é Neymar muito inspirado'

A única chance de o Santos ganhar do Corinthians hoje é se o Neymar tiver realmente muito inspirado, o que ele não mostrou

Contra o Botafogo-SP ele teve uma apresentação boa para quem estava há muito tempo parado, foi mais do que eu esperava. Contra o Novorizontino ele não jogou nada.

Para o Santos ganhar hoje do Corinthians, tem que jogar muita bola, realmente teria que ter o chamado efeito Neymar elevado a sei lá qual potência, com o time do Santos jogando com a vontade que teve contra o São Paulo, por exemplo.

Danilo Lavieri

