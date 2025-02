Corinthians vende copos em provocação ao Santos e de Memphis com a 10; veja fotos

O Corinthians está vendendo copos em provocação ao Santos antes do clássico desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).

O item faz alusão à histórica vitória do Timão sobre o Peixe por 7 a 1, no Pacaembu, pelo Brasileirão de 2005. O triunfo teve direito a um show do argentino Carlos Tévez, que balançou as redes três vezes naquela oportunidade.

O clube do Parque São Jorge, ainda, comercializa copos em homenagem a Memphis Depay. O holandês assumiu a camisa 10 da equipe, que antes era de Rodrigo Garro. O argentino, agora, irá utilizar o uniforme de número 8.

O Corinthians preparou uma série de ações de marketing em referência à nova numeração do holandês. Os telões do estádio, inclusive, exibiam a frase "Peita 10", junto de uma imagem do jogador.

A partida colocará Memphis frente a frente com um de seus grandes amigos fora das quatro linhas: Neymar. O astro, que retornou ao Santos depois de 12 anos, participa de seu primeiro clássico nesta segunda passagem pelo time e enfrentará o atleta europeu pela primeira vez no Brasil.

Fiel, na noite de hoje também teremos o copo comemorativo em homenagem ao nosso novo camisa ???? ? João Rafael / Corinthians#SCCPxSAN#NeoQuímicaArena#VaiCorinthians pic.twitter.com/xYjD7pPbYq ? Corinthians (@Corinthians) February 12, 2025

Os rivais vivem momentos distintos na temporada. O Corinthians, já garantido na próxima fase do Estadual, é dono da melhor campanha da competição e lidera o Grupo A, com 22 pontos.

Já o Peixe tem patinado e ainda não decolou sob o comando de Pedro Caixinha. O Alvinegro Praiano, no momento, está fora da zona de classificação e ocupa o terceiro lugar do Grupo B, com nove pontos.