Corinthians terá Garro titular, e Soteldo fica no banco do Santos; veja escalações do clássico

Corinthians e Santos estão definidos para o jogo desta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O time do Parque São Jorge terá o meio-campista Rodrigo Garro entre os titulares pela primeira vez nesta temporada, enquanto Pedro Caixinha deixou Soteldo no banco do Peixe.

O time de Ramón Díaz conta com o retorno de Yuri Alberto, que foi expulso no duelo com o Palmeiras e cumpriu suspensão na última partida, diante do São Bernardo. Ele fará dupla de ataque com o holandês Memphis Depay, novo camisa 10 da equipe.

A escalação do Timão tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

A ESCALAÇÃO DO SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA PARA O JOGO DESTA QUARTA-FEIRA! ?#SCCPxSAN#VaiCorinthians pic.twitter.com/ZqMqSuhpjF ? Corinthians (@Corinthians) February 12, 2025

Do outro lado, o Santos terá as voltas de Luan Peres, recuperado de um problema na coxa, e Escobar, suspenso no empate sem gols com o Novorizontino. O segundo, porém, inicia no banco de reservas. Já Soteldo deixa o time titular para a entrada da Thaciano.

O Peixe vai a campo com: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Luan Peres; Tomás Rincón, Diego Pituca, Thaciano e Neymar; Guilherme e Tiquinho Soares.

Os rivais vivem momentos distintos na temporada. O Corinthians, já garantido na próxima fase do Estadual, é dono da melhor campanha da competição e lidera o Grupo A, com 22 pontos. Já o Alvinegro Praiano tem patinado e ainda não decolou sob o comando de Pedro Caixinha. O Alvinegro Praiano está fora da zona de classificação e ocupa o terceiro lugar do Grupo B, com nove pontos.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. A árbitra do confronto será Edina Alves Batista, auxiliada por Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro. Adriano de Assis Miranda ficará à cargo do VAR.