Corinthians supera Paulistano pelo NBB e mantém boa fase

O Corinthians segue em grande fase no NBB. Nesta terça-feira, pela 24ª rodada, o Timão conquistou sua sexta vitória nos últimos sete jogos ao superar o Paulistano por 74 a 65 no Ginásio Professor Hugo Ramos.

Com o resultado, o Corinthians, agora, ocupa a 11ª posição na tabela, com 12 vitórias e 12 derrotas. Já o Paulistano, que vinha de uma sequência de cinco triunfos seguidos, caiu para o 8º lugar, somando 12 vitórias e 11 reveses.

A partida começou equilibrada, com um primeiro quarto disputado ponto a ponto. No segundo período, o Paulistano conseguiu abrir vantagem, mas o Corinthians reagiu nos minutos finais, diminuindo a diferença antes do intervalo.

Na segunda etapa, o rival iniciou melhor, mas não resistiu à pressão corintiana e desperdiçou oportunidades no ataque. Faltando menos de 20 segundos para o fim do terceiro quarto, Victão acertou uma bela cesta de três e colocou o Timão na liderança. No último período, a equipe administrou o placar com segurança e garantiu mais uma vitória.

O destaque corintiano foi o norte-americano Melvin Johnson, maior pontuador da equipe com 17 pontos. Elinho também brilhou nos dois lados da quadra, registrando 14 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Pelo lado do Paulistano, Brunão foi o grande nome, alcançando um duplo-duplo com 15 pontos e 13 rebotes.

O Corinthians volta às quadras nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Minas Tênis Clube, na Arena UniBH, pelo 25º jogo do NBB.