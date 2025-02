Corinthians ofusca Neymar, vence e complica Santos na tabela do Paulistão

O Corinthians ofuscou Neymar em uma noite maluca na Neo Química Arena, venceu o Santos por 2 a 1 com show de Yuri Alberto e, além de complicar o rival na tabela do Campeonato Paulista, disparou nas duas "classificações" do estadual. O camisa 9 marcou duas vezes, e Guilherme descontou para os visitantes.

Com o resultado, a equipe de Ramón Díaz avançou aos 25 pontos e, garantida nas quartas, ficou mais perto de cravar o 1° lugar do Grupo A porque o vice Mirassol perdeu para a Ponte Preta e, com um jogo a menos, ficou com 16.

O Santos, por outro lado, estacionou nos 9 pontos e segue fora da zona de classificação do Grupo B. O Guarani, líder da chave, ainda joga na rodada, e a Portuguesa chegou aos 10 — o Bragantino é o lanterna com 8.

Os clubes voltam a jogar pelo Paulistão no final de semana. O Corinthians encara a Portuguesa no sábado (15), enquanto o Santos recebe o Água Santa no dia seguinte.

Como foi o jogo

Elétrico, o 1° tempo teve os corintianos mais eficientes contra um Neymar ofuscado. O craque do Santos sofreu com as marcações de Martínez e Raniele e, quando conseguiu espaço, parou em Hugo Souza. Os mandantes, por outro lado, sobraram no quesito entrosamento e marcaram duas vezes, ambas com Yuri Alberto — o segundo gol, aliás, foi uma pintura que teve assinatura de Garro e Memphis.

Na etapa final, o clássico perdeu velocidade, Neymar e emoção... até Guilherme marcar. O artilheiro do Paulistão diminuiu já nos minutos finais e iniciou uma blitz para os visitantes, mas os donos da casa controlaram o ímpeto do rival até o apito final da árbitra Edina Alves Batista.

Gols e destaques

Clima quente. O duelo começou tenso e com farpas entre Martínez e Neymar: após receber com liberdade e tocar em diagonal, o santista tomou um tranco do corintiano e revidou, empurrando o adversário. Os dois protagonizaram uma encarada assim que a bola saiu em escanteio e foram advertidos verbalmente por Edina Alves Batista. Logo depois, Matheuzinho tomou cartão amarelo por pisão em Guilherme.

Pituca e Garro tentam, mas é Yuri quem marca. O clássico ganhou mais dinâmica, e as primeiras finalizações saíram a partir dos pés de Pituca, em chute de longa distância, e de Garro, em cobrança de falta — os goleiros, no entanto, fizeram boas defesas. Yuri Alberto mostrou mais eficiência que a dupla e abriu o placar aos 16 minutos, quando recebeu cruzamento de Matheuzinho, se antecipou a Basso e, mesmo desajeitado, mandou para as redes: 1 a 0.

Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians contra o Santos na Neo Química Arena Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Hugo barra Neymar (e Garro fica pelo caminho). O Santos, que já era mais proativo antes de tomar o gol, continuou ao ataque e, apesar de ser agredido pela velocidade dos mandantes, voltou a incomodar a meta rival justamente com Neymar. O camisa 10 recebeu já dentro da área, limpou para a perna direita e bateu rasteiro à meta de Hugo, que conseguiu agir rápido e espalmar. O astro ainda deu, pouco depois, um lindo drible que desconcertou Garro.

Neymar é desarmado, e Garro, Memphis e Yuri desfilam. O Corinthians aumentou a vantagem pouco antes do intervalo em lance que começou com desarme de Matheuzinho sobre Neymar — recuperada, a bola ainda passou pelos pés de Carrillo e do próprio lateral antes de parar em Garro. O argentino levantou a cabeça e caprichou no lançamento para Memphis, que apareceu nas costas da defesa, dominou no peito e "deu" um golaço para Yuri Alberto: 2 a 0.

Neymar perdeu a bola no lance que originou o segundo gol do Corinthians, ainda no 1° tempo Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Caixinha desfaz esquema. O 2° tempo começou menos veloz e mais truncado. Neymar, por exemplo, voltou a ser caçado e "amarelou" Ryan, que substituiu Martínez na volta do intervalo. Por outro lado, Zé Ivaldo e Garro se desentenderam após uma proteção por parte do santista. Sem ver seu time reagir, Pedro Caixinha fez uma troca dupla que desfez o esquema de três zagueiros, acionando os laterais Escobar e JP Chermont nos lugares de João Basso e Léo Godoy.

Neymar deixa campo vaiado. O técnico do Peixe fez duas novas modificações já na casa dos 20 minutos, e uma delas esquentou a Neo Química Arena: Neymar deixou o campo para a entrada de Soteldo. O camisa 10 recebeu uma chuva de vaias ao deixar o gramado e rebateu com aplausos às arquibancadas — Bontempo também entrou na vaga de Pituca.

Guilherme aparece, e Santos marca. Os visitantes diminuíram o placar com o artilheiro Guilherme. Após troca de passes pela ponta esquerda, Escobar recebeu de Soteldo e cruzou na medida para o camisa 11, que ganhou de André Ramalho, deslocou Hugo e cabeça e chegou ao seu oitavo gol no Paulistão: 2 a 1.

Pressão final. O gol animou o Peixe, que se lançou de vez ao ataque nos minutos finais, mas pecou na pontaria. Soteldo exagerou no cruzamento, e Thaciano cabeceou para fora. O time de Caixinha ainda teve nova chance frustrada de gol antes do apito final de Edina.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2x1 SANTOS

Data e horário: 12 de fevereiro, às 21h35 (de Brasília)

Competição: 9ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

VAR: Adriano de Assis Miranda

Público total: 48.169

Renda: R$ 2.955.248,30

Cartões amarelos: Matheuzinho, Raniele, Ryan, João Pedro Tchoca, André Ramalho (COR); Tiquinho Soares, Zé Ivaldo, Luan Peres (SAN)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Yuri Alberto (COR), aos 16 min do 1° tempo e aos 43 min do 1° tempo; Guilherme (SAN), aos 32 min do 2° tempo

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Maná), André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele (Alex Santana), Martínez (Ryan), Carrillo e Garro (Talles Magno); Memphis Depay (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

SANTOS: Brazão; Zé Ivaldo, João Basso (Escobar) e Luan Peres; Léo Godoy (JP Chermont), Rincón (João Schmidt), Pituca (Bontempo), Neymar (Soteldo) e Thaciano; Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.