Escalações: Corinthians tem Memphis, e Santos usa Neymar e três zagueiros

Do UOL, em São Paulo

Corinthians e Santos estão escalados para o jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, que ocorre a partir das 21h35 (de Brasília) na Neo Química Arena. O jogo terá transmissão do UOL Play.

O time comandado por Ramón Díaz vem ao gramado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, Martínez, Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Garro será titular do Corinthians pela primeira vez na temporada. O argentino, agora camisa 8, será o principal responsável por abastecer a dupla Memphis-Yuri no ataque.

Já o Santos, de Pedro Caixinha, está escalada com: Brazão; Zé Ivaldo, João Basso e Luan Peres; Léo Godoy, Rincón, Pituca, Neymar e Thaciano; Guilherme e Tiquinho Soares

Neymar está confirmado entre os titulares dos visitantes, que usarão uma formação com três zagueiros.

Os clubes voltam a jogar pelo Paulistão no final de semana. O Corinthians encara a Portuguesa no sábado (15), enquanto o Santos recebe o Água Santa no dia seguinte.