Corinthians registra 50% de aproveitamento nos últimos dez jogos contra o Santos

O clássico entre Corinthians e Santos, marcado para esta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, promete ser mais um capítulo de uma rivalidade equilibrada. Nos últimos dez confrontos, o Timão somou 50% de aproveitamento, com quatro vitórias, três empates e três derrotas.

Neste recorte, o Corinthians marcou 11 gols, enquanto o Santos balançou as redes sete vezes. A maior vitória foi registrada na Copa do Brasil de 2022, quando o Timão goleou seu rival por 4 a 0, pelo jogo de ida. O Peixe respondeu com uma vitória por 1 a 0 na volta, mas sem reverter o saldo de gols e evitar a eliminação. No mesmo ano, pelo Brasileirão, o Corinthians voltou a vencer o Santos, dessa vez por 1 a 0.

Além destes confrontos, os times também empataram sem gols no Brasileirão de 2022, enquanto no Paulistão do mesmo ano o Santos venceu por 2 a 1. No Brasileirão de 2021, o Corinthians levou a melhor no primeiro turno ao triunfar por 2 a 0 na Neo Química Arena, e ficou no empate sem gols na Vila Belmiro no returno.

Já no Paulistão de 2021, o Timão bateu o Santos por 2 a 0 fora de casa. Nos últimos confrontos de 2020, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 em Itaquera, e o Santos venceu por 1 a 0 na Baixada Santista pelo Brasileirão.

O jogo desta quarta ganha ainda mais destaque com a presença de estrelas internacionais nos dois lados. Pelo Corinthians, o holandês Memphis Depay se tornou peça-chave desde sua chegada e tem sido um dos principais nomes do time. Já o Santos conta com o retorno de Neymar, que retornou ao clube recentemente.

Com esse retrospecto, o próximo compromisso entre ambas as equipes promete ser mais um jogo equilibrado. O Corinthians já garantiu sua vaga na próxima fase do Paulistão, enquanto o Santos ainda briga por classificação. A expectativa é de casa cheia na Neo Química Arena para um duelo que tem tudo para ser decisivo.