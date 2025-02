Corinthians oficializa Memphis Depay como novo camisa 10

O Corinthians oficializou nesta quarta-feira (12) que Memphis Depay será o novo camisa 10. Contratado em setembro do ano passado, o holandês chegou ao clube paulista com a camisa 94. O contrato, entretanto, previa que o atacante passaria a vestir a 10 a partir deste ano. Com a movimentação, Rodrigo Garro passou a usar a 8.

Apesar de oficializada nesta quarta (12), a troca da numeração já não era novidade. Isso porque o Corinthians confirmou o novo número de Garro no último sábado (8) e, assim, Memphis ficou com a 10. O argentino, inclusive, admitiu ter ficado chateado com a situação.

Memphis Depay chegou de longe para provar que é um dos nossos! Os olhos da criança brilham e a Fiel vai junto nesse barulho, no balanço do drible, na euforia dos gols. E agora, com a camisa 10 do Timão! Escreve essa história com a gente, Memphis!#Peita10#VaiCorinthians... pic.twitter.com/rULXnYDOZr ? Corinthians (@Corinthians) February 12, 2025

Com a 94, Memphis marcou oito gols e deu cinco assistências em 20 jogos. Em seu último jogo com a antiga numeração, o atacante anotou um gol e participou de outro tento do Alvinegro.

Depay estreia a camisa 10 do Corinthians nesta quarta-feira (12), no clássico contra o Santos, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 21h35 (de Brasília).