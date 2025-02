Corinthians anula Neymar, é letal no ataque e bate Santos com dois de Yuri Alberto

Mesmo já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians demonstrou a entrega habitual e bateu o Santos por 2 a 1 nesta quarta-feira, em noite de público recorde na Neo Química Arena, pela nona rodada da competição. Em partida com muitas faltas e cartões amarelos, o time da casa anulou Neymar e foi letal nas poucas vezes em que teve chances no ataque. Yuri Alberto marcou duas vezes para a equipe corintiana, e Guilherme descontou para os santistas.

Dono da melhor campanha do Paulistão, o Corinthians chega a 25 pontos e amplia a vantagem na liderança do Grupo A. O time do Parque São Jorge volta a campo no sábado, quando enfrenta a Portuguesa, às 18h30, no Pacaembu. Será o último compromisso da equipe antes da estreia na pré-Libertadores, na próxima quarta, contra o Universidad Central, na Venezuela.

Já o Santos deixa escapar a chance de voltar à zona de classificação do Grupo C e estaciona na terceira posição, com apenas nove pontos. O alvinegro praiano enfrenta o Água Santa na próxima rodada, às 20h30, na Vila Belmiro.

Antes do início da partida, os torcedores do Corinthians celebraram a estreia de Memphis Depay com a camisa 10. Com a bola rolando, foi o 10 do Santos, Neymar, quem fez a primeira finalização do jogo. O lance deu o tom dos primeiros minutos. Apesar da improvisação do zagueiro Luan Peres na lateral-esquerda, o time santista rechaçou ficar na defesa e buscou atacar, pressionando no campo adversário e aproveitando erros do rival em trocas de passe.

O Corinthians demorou a encaixar o seu jogo, mas quando o fez, foi mortal. Ao errar saída para o contra-ataque, o time santista deixou um buraco na defesa. O espaço foi suficiente para Matheuzinho acionar José Martínez, que cruzou para Yuri Alberto abrir o placar com um toque de pé esquerdo em dividida com o zagueiro João Basso, aos 16 minutos do primeiro tempo.

Regente da equipe santista, Neymar clareou jogadas e deu dinamismo ao meio-campo santista, mas sofreu com a marcação pesada dos corintianos. Vaiado a cada toque na bola, o craque quase fez o seu primeiro gol no retorno ao Brasil aos 27, quando aproveitou sobra na grande área e bateu colocado, obrigando Hugo Souza a operar um milagre. As disputas pela bola ficaram ríspidas, com entradas fortes e cartões distribuídos para ambos os lados.

O Santos não conseguiu manter o ímpeto inicial e, aos poucos, o Corinthians passou a mandar na partida. Aos 41, os homens de frente do time corintiano protagonizaram uma jogada digna de aplausos. Rodrigo Garro deu bonito lançamento para Depay, que recebeu livre na grande área e tocou de primeira para Yuri Alberto só empurrar para das redes.

Os times voltaram do intervalo com ânimos exaltados. Neymar recebeu faltas duras, e a árbitra Edina Batista precisou intervir quando Zé Ivaldo se estranhou com Garro. O Santos não desistiu de buscar o resultado e tentou mais uma vez pressionar a saída de bola adversária. Em vantagem no placar, o Corinthians cerrou a marcação e foi para o ataque somente 'na boa'.

Visivelmente cansado, Neymar foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo. Bastante xingado, ele retribuiu o 'carinho' dos corintianos de maneira irônica, aplaudindo e mandando beijo para quem estava nas arquibancadas.

Conforme o relógio foi avançando, os times diminuíram o ritmo, a partida foi ficando morna e com poucas emoções. A guarda baixa permitiu ao Santos descontar com Guilherme, aos 33 minutos. O artilheiro do Paulistão aproveitou cochilo da defesa alvinegra para subir e marcar de cabeça seu oitavo gol no torneio.

Minutos finais foram marcados pela tensão. O Corinthians se limitou a ficar na defesa e viu o Santos rondar bastante a grande área. O time da Baixada apostou na bola e assustou em lances de escanteio, mas não demonstrou a mesma efetividade do rival para conseguir ao menos o empate.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 SANTOS

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Maná), André Ramalho, João Pedro e Hugo; Raniele (Alex Santana), José Martínez (Ryan), André Carrillo e Rodrigo Garro (Talles Magno); Memphis Depay (Ángel Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

SANTOS - Gabriel Brazão; Léo Godoy (Escobar), Zé Ivaldo, João Basso (JP Chermont) e Luan Peres; Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca (Gabriel Bontempo) e Neymar (Soteldo); Guilherme, Tiquinho Soares e Thaciano. Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Yuri Alberto, aos 16 e aos 41 minutos do primeiro tempo; Guilherme, aos 33 do segundo tempo.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

CARTÕES AMARELOS - Matheuzinho, Raniele, Ryan, João Pedro e André Ramalho (Corinthians); Luan Peres, Tiquinho Soares e Zé Ivaldo (Santos).

RENDA - R$ 2.955.248,30.

PÚBLICO - 48.169 torcedores.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).