Como é o Morro de Santa Terezinha, onde Neymar escolheu morar em Santos

O Morro de Santa Terezinha, em Santos, tem atraído atenção desde que o jogador Neymar escolheu o local para morar. Conhecido pela tranquilidade e pelas vistas panorâmicas, o morro abriga imóveis de alto padrão, com valores que variam de R$ 3,7 milhões a R$ 35 milhões, dependendo das características da construção e da localização.

Como é o condomínio

Situado a mais de 200 metros de altura do nível do mar, o Morro de Santa Terezinha é um condomínio residencial cercado pela Mata Atlântica. Seus maiores atrativos são a paisagem e o contato com a natureza. As ruas tranquilas são visitadas por animais silvestres e oferecem uma vista panorâmica do mar e da orla da praia das cidades de Santos e São Vicente.

Com 645,96 m², um sobrado no Morro Santa Terezinha, avaliado em R$ 3,7 milhões, é a residência mais barata encontrada à venda nas imobiliárias. O térreo conta com vagas de garagem e entrada social, enquanto o primeiro pavimento pode ser adaptado para funções como salão de festas ou home office. No segundo pavimento, a sala de três ambientes tem acesso a um terraço com vista livre, e a cozinha integrada é ampla e planejada. São três suítes com closet, uma delas com varanda.

Já o imóvel mais caro possui 2.800 m² e conta com 11 suítes e acabamentos de alto padrão. A propriedade inclui armários planejados, uma área de lazer privativa com piscina, adega, campo de futebol, churrasqueira, sauna e solarium. Além disso, conta com escritório, cozinha, despensa, lavanderia e banheiro de funcionária.

O Morro de Santa Terezinha fica entre os bairros do Marapé e José Menino, em Santos Imagem: Reprodução/Google Earth

A localização do morro é estratégica para o deslocamento de Neymar até a Vila Belmiro, onde fica o estádio do Santos. O Santa Terezinha está no bairro do Marapé e sua entrada fica localizada a poucas quadras do Canal 1 (avenida Senador Pinheiro Machado), uma das principais vias de acesso ao CT (Centro de Treinamento) do Santos Futebol Clube, distante a apenas 17 minutos (cerca de 5 km) de carro; e a 12 minutos (cerca de 3,7 km) de carro do estádio da Vila Belmiro.

Neymar comprou três casas próximas, que não estavam à venda, mas o craque conseguiu convencer os proprietários. O valor de venda não foi divulgado. Em uma das casas, morava o empresário Ygor Moura, da construtora Construmora, que tem a mesma idade do jogador, apurou o jornal A Tribuna. Nas outras duas residências, moravam outros membros da família Moura. Com a aquisição, Neymar agora conta com 103 imóveis em Santos e Praia Grande, revela o Diário do Litoral.

As casas, de alto padrão, possuem vista privilegiada das orlas de Santos e São Vicente Imagem: Reprodução/R3 Imóveis

Além de muito valorizado, o morro de Santa Terezinha é conhecido pela discrição de seus moradores. Quem mora em outras áreas da cidade pouco sabe sobre quem vive lá no alto, devido ao isolamento das residências. Do solo, é possível avistar à distância as casas e mansões erguidas nas encostas do morro, muitas com piscinas imensas.

No condomínio, porém, já moraram políticos, como o deputado federal Gastone Righi (PTB). Além de Neymar, o atacante Tiquinho Soares e o zagueiro Gil, ambos jogando pelo Peixe, também já habitaram casas no morro.

O acesso ao Morro de Santa Terezinha é restrito e a área possui segurança particular Imagem: Reprodução/Redes Sociais

A ocupação do Santa Terezinha começou com a venda de lotes na década de 1940. Nos anos 1960, o empresário Cláudio Doneux adquiriu o terreno e iniciou a construção de um condomínio fechado, mas com o tempo o local ganhou características de bairro. A capela de Santa Terezinha, construída nos primeiros anos da ocupação, é um marco histórico e um ponto de referência na área.

Entre os anos 1960 e 1970, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, comprou um cassino que havia sido construído no local e, depois, abandonado. Ele pretendia adaptar o espaço para servir de residência, mas acabou desistindo da empreitada.