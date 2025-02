Com reservas e já classificado, Cruzeiro perde de virada para o Democrata-GV pelo Mineiro

Nesta quarta-feira, pela oitava e última rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro visitou o Democrata-GV no Estádio Joaquim Henrique Nogueira, em Sete Lagoas, e perdeu por 2 a 1, de virada. O gol do Cabuloso foi marcado por Bolasie, enquanto Luann Augusto e Antônio Júnior garantiram o triufo dos mandantes.

Com o resultado, o Cruzeiro, que já entrou em campo classificado como primeiro colocado do Grupo C, ficou estacionado com os mesmos 11 pontos. Do outro lado, o Democrata-GV, já eliminado antes mesmo do duelo, se despede em terceiro do Grupo B, com 11 somados.

Agora, o Cruzeiro encara o América-MG na semifinal da competição. O Coelho fechou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com 13 pontos.

Os gols

Yannick Bolasie foi quem abriu o placar para o Cruzeiro. Aos quatro minutos, o atacante recebeu o cruzamento de Fagner e, de cabeça, mandou para as redes.

O empate dos mandantes veio aos 16, ainda do primeiro tempo, com Luann Augusto. O jogador aproveitou o vacilo do goleiro Léo Aragão e, de fora da área, igualou o marcador.

Até que aos 35 da etapa final, Antônio Júnior, do Democrata, recebeu o cruzamento de Lucas Lima e desviou de cabeça para o gol.

FICHA TÉCNICA



DEMOCRATA-GV 2 X 1 CRUZEIRO

Local: Estádio Joaquim Henrique Nogueira, em Sete Lagoas (MG)



Data: 12 de fevereiro de 2025 (quarta-feira)



Horário: 19h45 (de Brasília)



Árbitro: André Luiz Skettino (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Fagner (Cruzeiro); Wender (Democrata)



Cartões vermelhos:

GOLS: Yannick Bolasie, aos 4? do 1ºT; Luann Augusto, aos 16? do 1ºT, e Antônio Júnior, aos 35? do 2ºT (Democrata)

DEMOCRATA-GV: Thúlio; Lucas Souza, Donato, Lula e Wender; Luanderson, Luann Augusto (Marcolino) e Gustavo Caetano (Luis Felipe); Murilo (Antônio), Wallace Fernandes (Dominy) e Luiz Augusto (Juan Carlos)



Técnico: Waldimir Ferreira

CRUZEIRO: Léo Aragão; Fagner (William), Jonathan Jesus, Lucas Villalba e Marlon (Kaiki Bruno); Walace (Matheus Pereira), Lucas Silva e Carlos Eduardo; Marcus Vinicius (Rodriguinho), Yannick Bolasie e Tevis Gabriel



Técnico: Leonardo Jardim