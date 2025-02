Com pênalti no final, Brugge vence a Atalanta em jogo de ida dos playoffs da Champions

O Club Brugge saiu na frente da Atalanta com uma vitória nesta quarta-feira por 2 a 1, no Jan Breydel Stadium, pela partida de ida dos playoffs de oitavas de final da Liga dos Campeões. Os gols do time da casa foram marcados por Jutgla e Nilsson, este último por meio de um pênalti no último minuto. Pasalic diminuiu para os visitantes.

A segunda partida do confronto será disputada na Itália e, em casa, a Atalanta é obrigada a vencer para seguir viva na competição. O jogo de volta será realizado na próxima terça, às 17h (de Brasília), no Gewiss Stadium.

Entre os confrontos pela Champions, a Atalanta recebe no sábado, às 11h (de Brasília), o Cagliari pela 25ª rodada do Italiano. O time de Brugge visita no mesmo dia o STVV, às 16h45, a partida será válida pela 26ª rodada do Campeonato Belga.

Os gols

Com 14 minutos do primeiro tempo, a Atalanta vacilou na saída de bola e Talbi tomou a posse de bola para o time belga. Depois, precisou apenas tocar para o atacante Jutgla que, na área, abriu o marcador.

Aos 40, ainda da primeira etapa, a Atalanta empatou a partida, com um belo gol de cabeça de Pasalic, após um preciso cruzamento do lateral Zappacosta.

No apagar das luzes, foi marcado pênalti para o Brugge, aos 48 minutos da etapa complementar. O centroavante Nilsson foi para a cobrança e converteu, fechando o placar positivo para os belgas.