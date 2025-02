Com gols de Hulk e Deyverson, Atlético-MG derrota Itabirito e avança às semifinais do Campeonato Mineiro

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG recebeu o Itabirito no Mineirão, venceu por 3 a 0 e se classificou às semifinais da competição, onde enfrentará a Tombense. Cuello, Hulk e Deyverson balançaram as redes para o Galo.

Com o triunfo, o Atlético-MG chegou aos 16 pontos, na vice-liderança do Grupo A, e se garantiu nas semifinais do Estadual ao registrar a melhor campanha de um segundo colocado. Na próxima fase, o Galo encontrará a Tombense, que terminou a fase de grupos com a melhor campanha. Por outro lado, o Itabirito permaneceu com oito somados, na terceira posição da Chave B, e está eliminado.

O Atlético-MG volta aos gramados na próxima terça, às 19h (de Brasília), quando visita o Tocantinópolis, no pela primeira fase da Copa do Brasil. Já o Itabirito não tem uma próxima partida programada até o momento.

O placar foi inaugurado pelo Atlético-MG aos 43 minutos do primeiro tempo. Em jogada de Rubens, que passou por dois marcadores na ponta esquerda e fez cruzamento rasteiro na área, Cuello se antecipou ao defensor adversário e arrematou firme para marcar.

Aos 15 minutos da etapa complementar, o Atlético-MG aumentou sua vantagem. Após o árbitro assinalar penalidade máxima, Hulk assumiu a responsabilidade, bateu e converteu.

O Atlético-MG ampliou a vantagem aos 47 minutos da segunda etapa. Ao pressionar a saída de bola adversária, Igor Gomes roubou e concluiu, mas o goleiro espalmou. No rebote, Deyverson aproveitou e mandou para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 3 X 0 ITABIRITO

Local: Mineirão, em Belo Horizonte, MG



Data: 12 de fevereiro de 2025, quarta-feira



Horário: 19h45 (de Brasília)



Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior



Assistentes: Magno Arantes Lira e Raphael Noeinstein de Araújo Alves



VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Gol: Cuello, aos 43? do 1ºT (Atlético-MG) / Hulk, aos 15? do 2ºT (Atlético-MG) / Deyverson, aos 47? do 2ºT (Atlético-MG)

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino (Fausto Vera), Alan Franco, Gustavo Scarpa (Júnior Santos) e Rubens (Igor Gomes); Cuello (Bernard) e Hulk (Deyverson)



Técnico: Cuca

Itabirito: Castro; Cesinha, Luanderson, Jamerson e Bryan; Crecci, Lissandro (Alison), David Lucas (Bruno Menezes) e Ramon (Alessandro), Luan (Jô) e Léo Reis



Técnico: Ricardo Dubriscky