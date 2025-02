Com brilho de Yuri Alberto, Corinthians ofusca 1º clássico de Neymar e vence o Santos pelo Paulista

No primeiro clássico de Neymar desde o retorno ao Brasil quem brilhou foi outro Menino da Vila: Yuri Alberto. O Corinthians contou com dois gols do atacante formado na base do Santos, que também ofuscou o astro Memphis Depay, e venceu o rival por 2 a 1, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Guilherme diminuiu para o Peixe.

Com o resultado, o Timão segue embalado no Estadual. O time tem a melhor campanha do torneio e lidera o Grupo A, com 25 pontos, nove a mais que o Mirassol, que está em segundo. Botafogo-SP, com 10, e Inter de Limeira, com seis, completam a chave.

O Peixe, por sua vez, ainda não conseguiu engrenar e está fora da zona de classificação para a próxima fase. O clube aparece em terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando visita a Portuguesa. A bola rola no gramado do Mercado Livre Arena Pacaembu a partir das 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Paulistão. O Peixe encara o Água Santa no domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O jogo

O Peixe não tomou conhecimento da festa na arquibancada e partiu para cima no começo. Com três minutos, Neymar recebeu na área e, pressionado pela defesa, chutou pelo lado. Instantes depois, Matheuzinho tentou afastar cruzamento e quase fez contra. A bola passou raspando a trave.

Aos 12, Pituca dominou com liberdade na intermediária e soltou uma bomba para a boa defesa de Hugo Souza.

O Corinthians, por sua vez, só foi chegar ao ataque aos 16 minutos. Garro cobrou falta com veneno e parou em Gabriel Brazão. Menos de um minuto depois, contudo, nada impediu o gol dos mandantes. Martínez foi acionado na ponta direita e cruzou para Yuri Alberto, que ganhou de Basso e escorou para o fundo da rede.

O Santos respondeu aos 26. Thaciano fintou a marcação e chutou à esquerda da meta. No lance seguinte, Luan Peres roubou a bola na entrada da área e deixou para Guilherme, que tocou rápido para Neymar. O meia-atacante bateu colocado e viu Hugo Souza fazer grande defesa.

E as chances desperdiçadas acabaram custando caro. Isso porque, aos 43 minutos, o Timão ampliou com um golaço coletivo. Garro achou belo lançamento para Memphis Depay, que dominou no peito e, na saída de Brazão, deixou na medida para Yuri Alberto, que só precisou empurrar para o fundo da rede.

2º tempo

Na volta do intervalo, o clássico caiu de rendimento. O Corinthians passou a trocar mais passes no campo de defesa e cadenciar o jogo.

A primeira chegada mais perigosa foi aos 12 minutos. Memphis foi acionado na ponta da área, cortou para o meio e bateu firme para a defesa de Brazão.

Do outro lado, o Santos tentou descontar aos 29. Em cobrança de falta de Guilherme, a bola passou raspando o travessão. O camisa 11 conseguiu descontar para a equipe visitante aos 33 minutos. Escobar recebeu lado esquerdo e cruzou na medida para o atacante, que desviou de cabeça para o fundo das redes.

O Alvinegro Praiano se lançou em busca do empate e assustou o Corinthians através de bolas alçadas na área, mas não teve sucesso nas finalizações.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 1 SANTOS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo, SP



Data: 12 de fevereiro de 2025, quarta-feira



Horário: 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro



VAR: Adriano de Assis Miranda



Cartões amarelos: Matheuzinho, Raniele, Ryan e André Ramalho (Corinthians); Luan Peres, Tiquinho Soares e Zé Ivaldo (Santos)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 48.169 torcedores



Renda: R$ 2.953.248,30

GOLS: Yuri Alberto, aos 16? do 1ºT (Corinthians); Yuri Alberto, aos 43? do 1ºT (Corinthians); Guilherme, aos 33? do 2ºT (Santos)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Mana), André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Raniele (Alex Santana), José Martínez (Ryan), André Carrillo e Rodrigo Garro (Talles Magno); Memphis Depay (Ángel Romero) e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy (JP Chermont), Zé Ivaldo, João Basso (Escobar) e Luan Peres; Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca (Gabriel Bontempo), Thaciano e Neymar (Soteldo); Guilherme e Tiquinho Soares.



Técnico: Pedro Caixinha