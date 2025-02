Cruzeiro leva virada do Democrata e encara América-MG na semi do Mineiro

O Cruzeiro perdeu de virada para o Democrata de Governador Valadares por 2 a 1 nesta quarta-feira (12), em partida válida pela 8ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

Bolasie abriu o placar para o Cruzeiro, mas Luann empatou e Antônio Júnior virou para o Democrata. A partida ficou marcada pelas vaias da torcida cruzeirense presente em Sete Lagoas (MG).

Com a definição da última rodada, o Cruzeiro enfrentará o América-MG na semifinal. Do outro lado da chave, a Tombense encara o Atlético-MG.

O Democrata se classificou para o Troféu Independência, disputado entre as equipes mineiras que ficam entre o 5º e o 8º lugares.

Como foi o jogo

Com a classificação garantida para a semifinal, o técnico estreante Leonardo Jardim poupou alguns titulares do Cruzeiro, como Dudu e Matheus Pereira, que entraram somente no 2º tempo.

Foi a chance de Bolasie começar jogando, e o congolês não decepcionou. Ele abriu o placar para o Cruzeiro aos 4 minutos de jogo, de cabeça, após cruzamento de Fagner. A Raposa diminuiu o ritmo após o gol e viu o Democrata começar a crescer na partida.

Aos 14 minutos, o meia Luann deixou tudo igual no placar ao empatar para o time de Governador Valadares. O camisa 10 do Democrata aproveitou erro na saída de bola do Cruzeiro, dominou pela direita e arriscou de fora da área, superando o goleiro Leonardo.

Apesar do início de jogo movimentado em Sete Lagoas (MG), tanto o Cruzeiro como o Democrata diminuíram muito o ritmo e começaram a errar muitos passes e finalizações. Com um jogo morno de ambas as partes, as equipes foram para o intervalo com o 1 a 1 no placar.

No 2º tempo, o técnico Leonardo Jardim fez suas cinco substituições, colocando Dudu aos 15 minutos, e Matheus Pereira aos 25. Mas a melhora técnica foi mínima, e o Cruzeiro não conseguiu elevar a temperatura da partida.

A substituição que deu certo foi a do técnico Wladimir Araújo, do Democrata. Aos 33 minutos, Wladimir colocou Antônio Júnior em campo. Dois minutos depois, o meia aproveitou uma cobrança de falta lançada na área e fez o gol da virada antecipando o goleiro Leonardo e cabeceando para o fundo da rede. Democrata 2 a 1 e fim de papo em Sete Lagoas.