CBF divulga tabela do Brasileirão; veja quando serão os jogos do seu time

Do UOL, em São Paulo e no Rio

A CBF divulgou, na noite desta quarta-feira (12), a tabela do Campeonato Brasileiro de 2025. Os destaques da 1ª rodada ficam para Palmeiras x Botafogo, Vasco x Santos e Flamengo x Inter.

O campeonato será interrompido na 12ª rodada (em 11 ou 12 de junho) para a disputa do Mundial de Clubes. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo são os participantes da competição.

A CBF decidiu soltar a tabela, o regulamento e os documentos técnicos do Brasileirão antes do conselho técnico da Série A para cumprir o que está previsto na legislação: esse material precisa ficar público em até 45 dias antes do início da competição.

A tabela detalhada, com as datas de cada jogo, horário e transmissão, ainda será divulgada pela CBF.

O UOL lista, abaixo, todos os jogos do 1° turno. O returno terá os mesmos duelos, mas com mandos invertidos.

1ª rodada - 29 a 31 de março

Flamengo x Internacional

Vasco x Santos

Palmeiras x Botafogo

São Paulo x Sport

Bragantino x Ceará

Cruzeiro x Mirassol

Grêmio x Atlético-MG

Bahia x Corinthians

Fortaleza x Fluminense

Juventude x Vitória

2ª rodada - 5 a 7 de abril

Fluminense x Bragantino

Botafogo x Juventude

Corinthians x Vasco

Santos x Bahia

Mirassol x Fortaleza

Atlético-MG x São Paulo

Internacional x Cruzeiro

Vitória x Flamengo

Ceará x Grêmio

Sport x Palmeiras

3ª rodada - 12 a 14 de abril

Fluminense x Santos

Vasco x Sport

Palmeiras x Corinthians

São Paulo x Cruzeiro

Red Bull Bragantino x Botafogo

Atlético-MG x Vitória

Grêmio x Flamengo

Bahia x Mirassol

Fortaleza x Internacional

Juventude x Ceará

4ª rodada - 16 a 17 de abril

Flamengo x Juventude

Botafogo x São Paulo

Corinthians x Fluminense

Santos x Atlético-MG

Mirassol x Grêmio

Cruzeiro x Bahia

Internacional x Palmeiras

Vitória x Fortaleza

Ceará x Vasco

Sport x Red Bull Bragantino

5ª rodada - 19 a 21 de abril

Fluminense x Vitória

Vasco x Flamengo

Corinthians x Sport

São Paulo x Santos

Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Atlético-MG x Botafogo

Grêmio x Internacional

Bahia x Ceará

Fortaleza x Palmeiras

Juventude x Mirassol

6ª rodada - 26 a 28 de abril

Flamengo x Corinthians

Botafogo x Fluminense

Palmeiras x Bahia

Santos x Red Bull Bragantino

Mirassol x Atlético-MG

Cruzeiro x Vasco

Internacional x Juventude

Vitória x Grêmio

Ceará x São Paulo

Sport x Fortaleza

7ª rodada - 3 a 5 de maio

Fluminense x Sport

Vasco x Palmeiras

Corinthians x Internacional

São Paulo x Fortaleza

Red Bull Bragantino x Mirassol

Cruzeiro x Flamengo

Grêmio x Santos

Bahia x Botafogo

Ceará x Vitória

Juventude x Atlético-MG

8ª rodada - 10 a 12 de maio

Flamengo x Bahia

Botafogo x Internacional

Palmeiras x São Paulo

Santos x Ceará

Mirassol x Corinthians

Atlético-MG x Fluminense

Grêmio x Red Bull Bragantino

Vitória x Vasco

Fortaleza x Juventude

Sport x Cruzeiro

9ª rodada - 17 a 19 de maio

Flamengo x Botafogo

Vasco x Fortaleza

Corinthians x Santos

São Paulo x Grêmio

Red Bull Bragantino x Palmeiras

Cruzeiro x Atlético-MG

Internacional x Mirassol

Bahia x Vitória

Ceará x Sport

Juventude x Fluminense

10ª rodada - 24 a 26 de maio

Fluminense x Vasco

Botafogo x Ceará

Palmeiras x Flamengo

São Paulo x Mirassol

Red Bull Bragantino x Juventude

Atlético-MG x Corinthians

Grêmio x Bahia

Vitória x Santos

Fortaleza x Cruzeiro

Sport x Internacional

11ª rodada - 30 de maio a 2 de junho

Flamengo x Fortaleza

Vasco x Red Bull Bragantino

Corinthians x Vitória

Santos x Botafogo

Mirassol x Sport

Cruzeiro x Palmeiras

Internacional x Fluminense

Bahia x São Paulo

Ceará x Atlético-MG

Juventude x Grêmio

12ª rodada - 11 e 12 de junho

Fluminense x Ceará

Botafogo x Mirassol

Palmeiras x Juventude

São Paulo x Vasco

Red Bull Bragantino x Bahia

Atlético-MG x Internacional

Grêmio x Corinthians

Vitória x Cruzeiro

Fortaleza x Santos

Sport x Flamengo

13ª rodada - 12 a 14 de julho

Flamengo x São Paulo

Vasco x Botafogo

Corinthians x Red Bull Bragantino

Santos x Palmeiras

Mirassol x Fluminense

Cruzeiro x Grêmio

Internacional x Vitória

Bahia x Atlético-MG

Fortaleza x Ceará

Juventude x Sport

14ª rodada - 16 e 17 de julho

Fluminense x Cruzeiro

Botafogo x Vitória

Palmeiras x Mirassol

Santos x Flamengo

Red Bull Bragantino x São Paulo

Atlético-MG x Sport

Grêmio x Fortaleza

Bahia x Internacional

Ceará x Corinthians

Juventude x Vasco

15ª rodada - 19 a 21 de julho

Flamengo x Fluminense

Vasco x Grêmio

Palmeiras x Atlético-MG

São Paulo x Corinthians

Mirassol x Santos

Cruzeiro x Juventude

Internacional x Ceará

Vitória x Red Bull Bragantino

Fortaleza x Bahia

Sport x Botafogo

16ª rodada - 23 e 24 de julho

Fluminense x Palmeiras

Vasco x Bahia

Corinthians x Cruzeiro

Santos x Internacional

Red Bull Bragantino x Flamengo

Atlético-MG x Fortaleza

Grêmio x Botafogo

Vitória x Sport

Ceará x Mirassol

Juventude x São Paulo

17ª rodada - 26 a 28 de julho

Flamengo x Atlético-MG

Botafogo x Corinthians

Palmeiras x Grêmio

São Paulo x Fluminense

Mirassol x Vitória

Cruzeiro x Ceará

Internacional x Vasco

Bahia x Juventude

Fortaleza x Red Bull Bragantino

Sport x Santos

18ª rodada - 2 a 4 de agosto

Fluminense x Grêmio

Botafogo x Cruzeiro

Corinthians x Fortaleza

Santos x Juventude

Mirassol x Vasco

Atlético x Red Bull Bragantino

Internacional x São Paulo

Vitória x Palmeiras

Ceará x Flamengo

Sport x Bahia