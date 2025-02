Bellingham é o meia com mais participações em gols na Liga dos Campeões desde sua chegada ao Real Madrid

O Real Madrid venceu o Manchester City, nesta terça-feira, por 3 a 2, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium. Autor do gol da vitória, o inglês Jude Bellingham é o meia com participações em gols na competição desde sua chegada ao clube espanhol, em 2023.

Ao todo, Bellingham já disputou 20 jogos pela Liga dos Campeões com a camisa do Real Madrid e, segundo dados do Sofascore, participou diretamente de 15 gols. Foram sete bolas na rede e oito assistências, com uma média de apenas 115 minutos para um envolvimento direto.

Além disso, o meia de 21 anos deu 42 passes decisivos, criou 11 grandes chances, completou 36 dribles e realizou 41 desarmes.

Nesta edição da competição, Bellingham foi titular em todos os nove jogos que o Real Madrid disputou, marcou três gols e deu três assistências. Na temporada, são 11 bolas na rede e dez passes para gol, em 33 partidas.

? Jude Bellingham (21 anos) é o meio-campista com mais participações em gols (15) na Champions League desde a sua estreia pelo Real Madrid! ???????? ??20 jogos

? 7 gols (!)

?? 8 assistências (!)

? 115 mins p/ participar de gol (!)

? 42 passes decisivos (!)

? 11 grandes chances... pic.twitter.com/AK6yknvdxu ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 11, 2025

Com a vitória sobre o Manchester City, o Real Madrid pode jogar pelo empate na partida de volta para garantir vaga nas oitavas de final. Enquanto o time inglês precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória simples da equipe de Pep Guardiola leva a decisão para os pênaltis.

A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Antes disso, o Real Madrid volta a campo neste sábado, às 12h15, quando visita o Osasuna, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Reyno de Navarra. A equipe do técnico Carlo Ancelotti lidera a competição, com 50 pontos somados.