Bahia goleia América-RN e segue na liderança da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o Bahia recebeu o América-RN na Arena Fonte Nova e goleou por 5 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Luciano Rodríguez, Ademir, Erick Pulga (2) e Everaldo, enquanto Henrique César fez o único dos visitantes.

Com o resultado positivo, o Esquadrão de Aço alcançou sete pontos e seguiu na primeira posição. Até aqui são dois triunfos e um empate. Do outro lado, o América-RN ficou estacionado em quarto lugar, com os mesmos quatro pontos. Porém, o time pode perder posições ao longo da rodada.

O Bahia retorna aos gramados neste sábado, diante do Barcelona-BA, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. A partida acontece às 16h (de Brasília), no Barradão. Do outro lado, o América-RN encara o Confiança na próxima terça-feira. A bola rola às 19h, na Arena das Dunas.

Os gols

O placar foi aberto logo aos 12 minutos, com Luciano Rodríguez. O jogador do Bahia pegou o passe de cabeça do companheiro e, dentro da pequena área, empurrou para as redes.

Cinco minutos depois, Jean Lucas carregou pela esquerda do ataque e cruzou rasteiro para Ademir. O atacante apareceu livre para ampliar.

O Bahia fez o terceiro aos 25 do primeiro tempo. Caio Alexandre rolou para Erick Pulga, que chegou batendo com categoria para vencer o goleiro Renan Bragança.

Apenas sete minutos depois, Erick Pulga voltou a marcar. Desta vez, dominou o passe de Luciano Rodríguez e, mesmo desequilibrado, colocou para dentro.

O único gol marcado pelo Bahia na etapa final saiu aos 34. Everaldo mandou para o fundo das redes o cruzamento feito por Luciano Juba.

O América-RN fez seu único tento aos 40, com Henrique César.

?? Liderança isolada! Esquadrão bate América-RN por 5 a 1 e segue no topo do grupo da Copa do Nordeste. Lucho Rodríguez, Ademir, Erick Pulga (2) e Everaldo marcaram os gols do Tricolor. Nossa próxima partida será sábado, contra o Barcelona, pelo Baianão. #BBMP #BahiaDasArtes pic.twitter.com/nCLHdKeFZp ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 12, 2025

Ainda nesta quarta-feira, também pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o Ceará recebeu o Confiança na Arena Castelão e empatou por 1 a 1. Luiz Otávio fez o tento dos visitantes, enquanto Aylon deixou tudo igual.

Assim, o Vozão pulou para a terceira posição, agora com quarto pontos. Já o adversário alcançou a vice-liderança, também com quarto conquistados.

O Ceará jogará novamente na próxima quarta-feira, contra o Sergipe, pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para às 19h, no Estádio Estadual Lourival Baptista. Já o Confiança volta a campo diante do Barra. O duelo, válido pela sétima rodada do Campeonato Sergipano, acontece neste sábado, às 16h.