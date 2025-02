Hulk esmaga mais um, Atlético-MG supera aperto, bate Itabirito e vai à semi

O Atlético-MG contou com o brilho dos seus atacantes, venceu o Itabirito por 3 a 0, nesta quarta-feira (12), no Mineirão, chutou para longe o drama de uma possível eliminação e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro.

Cuello, Hulk e Deyverson marcaram os gols do jogo. O argentino abriu o placar de carrinho no primeiro tempo, o camisa 7 ampliou em pênalti no segundo tempo, e o centroavante fechou a conta aproveitando rebote do goleiro adversário.

Hulk chegou aos cinco gols e se isolou na liderança do Campeonato Mineiro. Ele estava empatado com Gabigol — ambos tinham quatro.

O Galo passou por apuros no primeiro tempo. Enquanto o Atlético-MG ainda empatava por 0 a 0, o Betim abriu o placar sobre o Athletic e chegou a assumir o segundo lugar, o que eliminaria a equipe de Belo Horizonte.

O Atlético-MG se classificou como o melhor segundo colocado. O Galo fechou a primeira fase com 16 pontos e ficou atrás apenas do Tombense no Grupo A — a equipe teve a mesma pontuação, mas conquistou uma vitória a mais (5 a 4). O Itabirito ficou em último no Grupo B, com oito pontos, e está eliminado.

O Galo vai encarar o Tombense na semifinal do Campeonato Mineiro. A fase terá jogos de ida e volta, com a equipe de Tombos podendo decidir em casa.