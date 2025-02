Athletico-PR oficializa a contratação de Patrick, ex-Santos

O Athletico-PR oficializou a contratação do ex-jogador santista Patrick nesta quarta-feira. O meio-campista, que não teve boa passagem pela Vila Belmiro, chega por empréstimo assinou vínculo até o fim da temporada 2025.

A diretoria do clube paranaense aposta na experiência do jogador para comandar a equipe na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado, mesmo se conseguir se firmar como titular, o atleta foi campeão da segunda divisão nacional com a equipe paulista.

A contratação foi divulgada nas redes sociais do clube e Patrick deu a primeira entrevista como atleta rubro-negro. "Agora sou do Furacão. Vim para somar e conquistar os objetivos da temporada. Vamos junto", afirmou.

Na breve entrevista, o novo contratado aproveitou a apresentação para convocar a torcida a acompanhar o time, principalmente quando a Série B do Brasileiro começar.

"Aquipe complicado, a torcida mete pressão e isso dificulta para o adversário. Importante ter o apoio das arquibancadas, ainda pelo momento que estamos passando e juntos temos tudo para dar certo. Vai ser uma troca muito boa e quero usufruir o máximo disso", afirmou Patrick.

Com o objetivo de voltar à elite do futebol, o Athletico já contratou 12 atletas: o goleiro Santos, os defensores Dudu, Hayen Palácios e Léo, os meio-campistas Falcão, Raul e Giuliano e os atacantes Luiz Fernando, Leozinho, Isaac, Alan Kardec e Kevin Velasco.