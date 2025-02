Athletico-PR empata com Cascavel em casa e desperdiça chance de assumir liderança do Paranaense

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela décima e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR recebeu o Cascavel na Ligga Arena, empatou por 0 a 0 e perdeu a chance de assumir a liderança da competição.

Com o resultado, o já classificado Athletico-PR chegou aos 19 pontos, agora na segunda colocação. Caso vencesse, o Furacão ultrapassaria o Londrina, atual líder do torneio, com 20 somados. Por outro lado, o Cascavel alcançou 12 pontos, na sétima posição.

O Athletico-PR retorna aos gramados no próximo sábado, às 16h (de Brasília), quando visita o Londrina, no Estádio do Café. Ao mesmo tempo, o Cascavel recebe o Rio Branco. Ambos os duelos serão válidos pela 11ª rodada do Estadual.

A maior chance de gol no jogo ocorreu aos 34 minutos do primeiro tempo, quando o árbitro assinalou pênalti para o Athletico-PR. O atacante Alan Kardec assumiu a responsabilidade e foi para a cobrança, mas acertou a trave e o placar continuou empatado.