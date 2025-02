Athletico-PR anuncia a chegada de Patrick, emprestado pelo Santos

O Athletico-PR anunciou, nesta quarta-feira, a chegada do meia Patrick, por empréstimo junto ao Santos. O jogador de 32 anos assinou um contrato de um ano e reforça o Furacão até o final da temporada.

"O clube tem uma estrutura muito boa. Tem um nome muito grande. Nos últimos anos, tem conquistado títulos. Vim aqui para somar e tentar conquistar os objetivos da equipe neste ano. Temos um objetivo muito claro. Então, é se dedicar ao máximo e fazer o melhor", disse Patrick ao site oficial do Athletico-PR.

No Furacão, Patrick vai vestir a camisa número 88.

O meia estava no Santos desde abril de 2024, vindo do Atlético-MG. No Peixe, Patrick disputou 11 jogos, não marcou gols e deu uma assistência. Ainda ajudou na conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro.

????? Bem-vindo ao Furacão, Patrick! O experiente meio-campo chega por empréstimo, válido até o final da temporada. ?? https://t.co/z31fXtOFQV #Athletico pic.twitter.com/l8EqKyfiYH ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 12, 2025

Além disso, Patrick também tem passagens por Operário-PR, Marcílio Dias, Caxias do Sul, Comercial, Goiás, Sport, Internacional, São Paulo e Atlético-MG. Foi bicampeão Mineiro com o Galo (2023 e 2024) e conquistou duas vezes o Campeonato Goiano (2016 e 2017).

"Cheguei ao Operário-PR com 18 anos. Foi o clube em que virei profissional. Enfrentei o Athletico-PR algumas vezes no Campeonato Paranaense. Para mim, é uma honra voltar onde tudo começou. Agora, defendendo a camisa do Athletico-PR. Estou muito feliz de estar de volta ao Estado", revelou Patrick.

O jogador ganhou mais destaque com a camisa do Colorado, entre 2018 e 2022. Foram 201 partidas disputadas, 26 gols marcados e 16 assistências distribuídas.

O Athletico-PR volta a campo ainda nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Cascavel, pela décima rodada do Campeonato Paranaense, na Ligga Arena. Com 18 pontos, o Furacão é o vice-líder da competição, um ponto atrás do Operário-PR, que tem um jogo a mais.