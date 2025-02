Apesar da goleada do Grêmio, Quinteros ressalta primeiro tempo ruim e cobra reforços

O Grêmio goleou o Pelotas, nesta quarta-feira, por 5 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Depois do jogo, apesar do resultado, o treinador Gustavo Quinteros não gostou do desempenho da equipe na primeira etapa.

"No primeiro tempo, erramos muitos passes, não fomos precisos. O segundo tempo foi melhor. Acredito que os volantes tiveram mais a bola, elaboraram melhor. Sofremos menos contra-ataques. Metade do jogo não foi bom, mas a segunda parte foi boa", disse Gustavo Quinteros.

O Grêmio abriu 3 a 0 ainda nos primeiros 45 minutos, com gols de Gustavo Martins e Martin Braithwaite (duas vezes). Na segunda etapa, Cristian Pavón marcou os dois tentos que fecharam a goleada do Imortal.

CHUVA DE GOLS ???? #Grêmio 5×0 Pelotas

Sem Walter Kannemann, se recuperando de uma cirurgia no quadril, o treinador Gustavo Quintero tem apenas três zagueiros à disposição no elenco gremista: Gustavo Martins, Jemerson e Rodrigo Ely. Além deles, Natã Felipe não tem sido utilizado pelo técnico e o jovem Viery vem atuando improvisado na lateral esquerda.

"O que mais necessitamos é de um zagueiro. Precisamos urgente. Temos só três que estamos utilizando. Se um machucar, ficamos apenas com dois. É uma posição na qual a equipe, no ano passado, teve problemas, e agora com as partidas também estamos tendo problemas. Precisamos de um ou dois zagueiros", avaliou Quinteros.

Com o resultado, o Grêmio segue isolado na primeira posição do grupo A, com 14 pontos conquistados. O Tricolor Gaúcho está perto de garantir vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho e precisa de apenas mais um tento ou um tropeço do vice-líder Guarany, que tem oito pontos.

O Grêmio volta a campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Ypiranga, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa.