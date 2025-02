Amigos fora de campo, Memphis e Neymar travam duelo à parte em Corinthians x Santos

O clássico entre Corinthians e Santos, nesta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista, reserva um duelo mais que especial. Os astros Memphis Depay e Neymar se enfrentarão pela primeira vez desde que vieram atuar no futebol brasileiro.

Os jogadores cultivam amizade fora dos gramados desde o período em que Neymar defendia o Paris Saint-Germain. Lá, o meia-atacante mediu forças com o holandês, que atuava pelo Lyon.

O camisa 10 do Peixe, inclusive, comemorou o acerto do colega com o Corinthians no ano passado. Memphis retribuiu o carinho e escreveu um texto para o brasileiro quando ele anunciou seu retorno ao Alvinegro Praiano.

Na Europa, os atletas chegaram a se enfrentar seis vezes. Assim como Corinthians x Santos, PSG x Lyon é um dos mais tradicionais clássicos do futebol francês.

No geral, o brasileiro leva vantagem sobre o holandês. Foram quatro vitórias a favor do time de Neymar, contra apenas uma da equipe de Depay, além de um empate.

Durante a última temporada, em meio à uma rápida visita de Neymar ao Brasil, os amigos fizeram um registro juntos. Eles mantêm contato frequente e, segundo Memphis, já conversaram sobre o embate desta quarta-feira.

"Nós falamos sobre isso. É algo que estamos ansiosos, acho que todos estão ansiosos para o próximo jogo. A gente está focado nisso, queremos vencer. É um clássico, queremos sempre ganhar esse jogos. Estou muito animado para enfrentá-lo, sei da qualidade e da importância dele para o futebol. Falei com ele sobre jogar hoje, com essa velocidade, sob um calor de 30°C no Brasil. Sei que o Neymar é bom para o país", afirmou o jogador em entrevista.

A expectativa é que Memphis assuma a camisa 10 do Corinthians no jogo contra o Santos. O holandês ficou com o uniforme que era de Garro por motivos contratuais, enquanto o argentino ganhou a simbólica 8, já usada por Sócrates, Paulinho, Basílio, Renato Augusto, entre outros.

O clássico alvinegro está agendado para as 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

Os rivais vivem momentos distintos na temporada. O Timão, já garantido na próxima fase do torneio, é dono da melhor campanha da competição e lidera o Grupo A, com 22 pontos. Já o Peixe tem patinado e ainda não decolou sob o comando de Pedro Caixinha. O Alvinegro Praiano está fora da zona de classificação e ocupa o terceiro lugar do Grupo B, com nove pontos.