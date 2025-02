Alvo do Palmeiras, Vitor Roque causa climão no Bétis com atraso para viagem

Sonho do Palmeiras no mercado da bola, Vitor Roque se atrasou para uma viagem do Real Bétis e ninguém do clube tinha informação sobre a situação do jogador.

O que aconteceu

Bétis joga nesta quinta-feira (13) na Bélgica e Vitor Roque se atrasou para a viagem com a delegação. O ônibus da equipe chegou ao aeroporto às 9h20, e Vitor Roque chegou 20 minutos depois em um carro particular.

O Bétis e os companheiros de Vitor Roque não tinham informações sobre o brasileiro inicialmente, mas depois o clube informou que ele havia esquecido o passaporte em casa e por isso aconteceu o atraso.

A reportagem do programa 'El Chiringuito', da TV espanhola, flagrou Víctor Antequera, dirigente do Bétis, fazendo várias ligações enquanto Roque não chegava para entender o motivo do atraso. Ele distribuiu todas as passagens para os atletas, menos a de Vitor Roque.

Vitor Roque virou reserva no Bétis e tem concorrência pesada para jogar. O jogador ficou na reserva nos últimos três jogos para o experiente Cédric Bakambu, de 33 anos, e o clube espanhol acabou de pagar 13 milhões de euros pelo atacante colombiano Cucho Hernández, que estava no Columbus Crews da MLS.

O Bétis entra em campo amanhã, às 17h (de Brasília), contra o Gent, pelos playoffs de oitavas de final da Liga Conferência.

😳 SURREALISTA lo que ha pasado con VITOR ROQUE esta mañana.



❌ El jugador ha llegado tarde al aeropuerto para la salida del Betis hacia Gante y nadie sabía nada de él.#JUGONES pic.twitter.com/zBZVzkJrHa -- El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 12, 2025

Bétis é entrave por negócio entre Palmeiras e Barça

O Palmeiras trabalha com a possibilidade de contratar Vitor Roque ainda nesta janela, mas, para isso, a diretoria da equipe brasileira entende que precisa de uma ajuda do Barcelona. O limite é o dia 28 de fevereiro.

O atacante está sob contrato de empréstimo no Real Bétis e tem uma cláusula com direito de compra ao fim da temporada europeia, ou seja, no meio do ano. Até lá, a equipe não tem nenhuma obrigação de liberar o jogador.

A estratégia da diretoria palmeirense vai ser esperar a confirmação do Barcelona de que o atacante estaria disponível para ser liberado. Caso isso não aconteça, uma nova rodada de negociações vai se iniciar na janela especial para o Mundial, em 2 de junho.

Vitor Roque disputou 30 jogos pelo Bétis nesta temporada e marcou sete gols.