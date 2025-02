Adesanya explica aproximação com antigos rivais Alex Poatan e Robert Whittaker

Em 15 anos de carreira nos esportes de combate, Israel Adesanya colecionou muitas conquistas e algumas rivalidades. As duas maiores, talvez, tenham sido com Alex Poatan e Robert Whittaker. Por isso, chamou a atenção da comunidade das lutas uma recente aproximação do ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC com o brasileiro e o australiano. Porém, para 'Izzy', a reconciliação com os antigos rivais se trata de um movimento natural.

Em uma conversa com a imprensa nos bastidores do UFC 312, Adesanya explicou o motivo que o levou a se aproximar de Alex Poatan e Robert Whittaker. De acordo com o nigeriano, a ideia de guardar sentimentos ruins sobre qualquer um de seus antigos adversários no esporte lhe parece prejudicial, ainda mais quando todas as partes já seguiram em frente com suas vidas.

Recentemente, Adesanya treinou com Whittaker durante a preparação para sua luta no UFC Arábia Saudita, na qual foi derrotado por Nassourdine Imavov. Já com Poatan, provavelmente o maior rival de sua carreira, Izzy foi visto conversando de forma amistosa enquanto assistiam à edição 312 do Ultimate, no último sábado, na Austrália. Após esta aparente trégua na rivalidade, inclusive, o brasileiro propôs uma parceria ao nigeriano.

"Com todos esses caras, o que eu ganho odiando Alex ou Rob ou qualquer outro? Não me serve de nada. Isso apenas me envenena. Se eu ficar guardando ódio no meu coração por alguém que já seguiu em frente. Então, por que eu faria isso? Não sou esse tipo de pessoa. Eu sou apenas um cara tranquilo", explicou Adesanya, de acordo com a transcrição do site 'MMA Fighting'.

Histórico de Adesanya contra Poatan e Whittaker

Ao todo, Israel Adesanya disputou seis combates contra Alex Poatan e Robert Whittaker. Contra o brasileiro, foram duas lutas no kickboxing e duas no MMA, com o placar de 3 a 1 favorável ao striker paulista. Por outro lado, Izzy leva a melhor no retrospecto contra o australiano, a quem venceu nos dois confrontos pelo título peso-médio do UFC.