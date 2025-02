Surfe: Brasil testa domínio em piscina de ondas na estreia de Abu Dhabi

A chegada da etapa de Abu Dhabi ao Circuito Mundial de Surfe da WSL marca um novo capítulo para as competições em ondas artificiais. Até hoje, todas as disputas em piscinas haviam acontecido no Surf Ranch, a famosa piscina de Kelly Slater na Califórnia. E se tem um país que historicamente dominou esse tipo de evento, é o Brasil.

Domínio verde-amarelo

Nas quatro etapas realizadas no Surf Ranch, o Brasil venceu três. E nos três títulos conquistados, o vice-campeão também foi brasileiro.

No único evento que um estrangeiro levou a melhor, em 2023, o Brasil ainda garantiu o segundo lugar - em uma etapa marcada por polêmicas. Foi nessa ocasião que Gabriel Medina, com apoio de Filipe Toledo e Italo Ferreira, publicou uma carta aberta criticando a WSL, gerando repercussão global no surfe.

Medina fora da disputa

Apesar do histórico dominante do Brasil em piscinas de onda, a etapa de Abu Dhabi terá uma grande ausência: Gabriel Medina. O tricampeão mundial e maior vencedor de eventos em piscinas não competirá devido a uma lesão sofrida na pré-temporada, que deve tirá-lo de todo o ano.

Sem ele na disputa, a responsabilidade de manter o domínio brasileiro recai sobre Filipe Toledo e Italo Ferreira, que também têm experiência e bons resultados em ondas artificiais.

Histórico masculino em piscina de ondas:

2017 - Campeão: Gabriel Medina / Vice: Filipe Toledo (evento teste)

2018 - Campeão: Gabriel Medina | Vice: Filipe Toledo

2019 - Campeão: Gabriel Medina | Vice: Filipe Toledo

2021 - Campeão: Filipe Toledo | Vice: Gabriel Medina

2023 - Campeão: Griffin Colapinto (EUA) | Vice: Italo Ferreira

Brasil busca 1ª vitória no feminino

Se no masculino o Brasil domina as etapas, no feminino a história é diferente. Nenhuma brasileira venceu uma etapa do Mundial nesse tipo de ambiente até hoje. As disputas no Surf Ranch sempre foram dominadas por nomes como Carissa Moore, Stephanie Gilmore, Johanne Defay e Lakey Peterson.

Desde o evento teste em 2017, foram cinco edições oficiais na piscina do Kelly Slater, e Carissa Moore levou a melhor em três delas. A havaiana, no entanto, não estará na disputa este ano, já que decidiu se afastar da elite para se dedicar à gravidez.

Com isso, a responsabilidade de tentar quebrar o tabu brasileiro recai sobre Tatiana Weston-Webb e Luana Silva, as duas representantes do país na etapa de Abu Dhabi, que acontece entre os dias 14 e 16 de fevereiro.