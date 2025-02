Zubeldía pede "calma" em meio à pressão para usar garotos no profissional do São Paulo

Luis Zubeldía vem tendo de lidar com a forte pressão externa para usar com mais frequência no time profissional os garotos do sub-20 que se sagraram campeões da Copinha. Após o empate sem gols com a Inter de Limeira, em Brasília, o treinador argentino mais uma vez foi questionado sobre dar oportunidades ao atacante Ryan Francisco.

"Quanto mais se fala dele, mais pressão vai ter. Tem que ir colocando-o aos poucos, tendo minutos em contextos mais favoráveis. Não é fácil ser o camisa 9 de uma equipe de peso como o São Paulo", disse Luis Zubeldía.

Ryan Francisco foi o principal nome da Copinha. O atacante tricolor de 18 anos marcou dez gols em oito jogos na competição, além de duas assistências. Poucos dias depois, foi acionado por Zubeldía na partida contra a Portuguesa e marcou seu primeiro gol como profissional para dar a vitória ao São Paulo por 2 a 1 no Pacaembu.

"Tem que ter muita calma, muito cuidado. Para isso estamos aqui, para que ele tenha minutos gradativamente, vá entrando em alguns jogos, em outros não. É um período novo não só para ele, mas para outros juvenis também. Então, é preciso ter calma", completou Zubeldía.

Nesta segunda-feira, no empate sem gols com a Inter de Limeira, em Brasília, Zubeldía acionou Ryan Francisco e Lucas Ferreira no segundo tempo a fim de buscar o gol da vitória, mas os garotos da base não conseguiram evitar o 0 a 0, embora Ferreira tenha obrigado o goleiro adversário a fazer grande defesa em um chute de fora da área.

Nesta quinta-feira o São Paulo volta a entrar em campo em Brasília, desta vez contra o Velo Clube. Para essa partida, o Tricolor deverá contar com um time alternativo, ou seja, sem os titulares. Assim, jovens recém-promovidos ao profissional podem seguir somando minutos com Zubeldía.