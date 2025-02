Zubeldía não se preocupa e evita desespero no São Paulo após empate

Do UOL, em São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía não demonstrou estar preocupado com o empate do São Paulo por 0 a 0 com a Inter de Limeira nesta segunda-feira (10). O argentino afirmou que não é momento para desespero, pois o Tricolor criou chances e poderia ter saído com a vitória em Brasília.

Análise do jogo. "Há diferença para o outro jogo. Hoje foi diferente. Tivemos chances claras de gol. Tivemos muitas ocasiões e não convertemos. Se tivéssemos convertido, o jogo se abriria e ficaria conosco. Foi o que aconteceu com o Mirassol e com o Corinthians, que vinham de vitória. Se fazemos um gol, o jogo se abre. Se não, fica difícil. Já passamos por isso em várias situações e precisamos converter. Hoje faltou o gol."

Equipe e jovens em formação. "Hoje tivemos situações que fomos muito ansiosos. O jogo estava quente e entraram dois jogadores em seus primeiros minutos, três na verdade. É parte da formação. Não vai sair tudo bem hoje, estamos em preparação. Temos jogadores novos, os três que entraram hoje são novos. Mas tudo bem que entrem agora e sintam a pressão da primeira divisão. Essas são as partidas que vão dando experiência para que quando comece a parte final estejamos mais preparados possível."

Sem desespero no estadual. "Paulista é muito difícil. Muito. As equipes lutam, correm com três meses de preparação. Jogar em um gramado não é o mesmo, muda o contexto. Mas não importa. Nosso objetivo é dividir os minutos entre os jogadores. Sempre que conseguimos abrir o placar é importante para aproveitar os espaços, mas agora temos que virar a página e não nos desesperarmos. Temos que terminar em primeiro e nos classificar o mais alto possível."

Calma com Ryan. "Quanto mais se fala do Ryan, mais pressão há sobre ele. Que vá entrando pouco a tempo, tendo mais minutos em contexto mais favorável, como hoje que tínhamos um jogador a mais e com outro centroavante. Não é fácil ser o camisa nove e uma equipe de peso como o São Paulo. Tem que ter muita calma, muito cuidado. Para isso, estamos aqui para dar minutos, colocando em alguns jogos e em outros não. É um período novo para ele e temos que ter calma."

Confira outras respostas de Luis Zubeldía em entrevista coletiva:

Jovens

Contra o Bragantino, estreou como titular o Alves. Hoje, em uma situação quente, entraram Ferreira, Ryan, Cédric... Não tinham muitos minutos, nem foram na pré-temporada. É um processo de conhecimento, de assimilar a competência, pois depois vão te exigir ganhar e estão certos. Há um tempo lógico para certos jogadores, para os mais jovens, que vão sendo forjados. Hoje, estamos jogando o Paulista, amanhã pode ser um clássico ou uma Libertadores. Esses são momentos para demonstrar, ir melhorando ou se integrar ao futebol profissional. Uma coisa é jogar sub-20, outra é a primeira divisão. Ryan fez gol contra a Portuguesa, Alves no ajudou a entrar na zona média no outro jogo. Hoje, entraram os jovens para buscar o gol. Tem que ter um pouco de calma. Para mim, hoje merecíamos um gol. E depois disso chegaríamos ao segundo e ao terceiro sem dúvidas.

Mais do jogo

É muito difícil quando as equipes se fecham. A LDU foi um exemplo, o Botafogo outro. São situações que temos que lidar. Temos que ter calma, boas tomadas de decisão, distribuição dentro de campo, creio que hoje melhoramos isso para atacar por dentro e fora hoje. Mas hoje faltou o gol. Alguns foram para fora, outros o goleiro pegou, outros ainda poderiam ter dado um passe a mais. Tomadas de decisões que só o tempo e o conhecimento. Temos jogadores que podem resolver no espaço curto. Nos faltou o gol. O Bragantino se fechou bem e não geramos situações de gol. Hoje, encontramos caminho e não dúvidas que vamos achar mais caminhos para resolver essa situação de quando fecham.

Brasília

Em Brasília já estava planejado assim. Rapidamente temos que nos adaptar ao gramado. É o que é. Vem torcedores novos pois estamos fora de São Paulo. A ideia é que vejam o time e se ganharmos daremos alegrias. Hoje fizemos o trabalho para converter um gol, mas não aconteceu. Queremos dar um triunfo aqui na quinta-feira.