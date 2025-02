Zé Rafael tem cirurgia bem sucedida e define prazo para iniciar treinos pelo Santos

O volante Zé Rafael passou por uma cirurgia na coluna na última sexta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Acertado com o Santos, o jogador dará início à fisioterapia nos próximos dias e já tem prazo definido para voltar aos treinamentos.

O procedimento no ex-atleta do Palmeiras foi bem sucedido. Ele, inclusive, já está até caminhando. O problema físico já o incomodava antes de ser negociado pela equipe alviverde.

O estafe de Zé Rafael prevê que o jogador estará apto a defender o Santos entre 60 e 90 dias. Mas, claro, tudo dependerá da forma como o atleta irá reagir ao tratamento e readquirir ritmo de jogo.

O Peixe não tem pressa para o retorno do jogador aos gramados. Isso porque ele já havia sido inscrito pelo Palmeiras no Campeonato Paulista e, portanto, não pode atuar por outro time no torneio estadual. Ele só poderá vestir a camisa do Alvinegro Praiano na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Zé Rafael, de 31 anos era um desejo antigo do Santos. O clube da Baixada Santista tentou a contratação algumas vezes desde a reta final de 2024, mas estava com dificuldades para convencer o atleta.

A diretoria, porém, subiu a oferta e viu a iminente chegada de Neymar ajudar o jogador para a Vila Belmiro.

O volante um dos 11 reforços trazidos pelo Peixe para esta temporada. O clube já anunciou os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral direito Leo Godoy, os meias Thaciano, Neymar e Álvaro Barreal, além dos atacantes Tiquinho Soares e Gabriel Veron. O clube ainda está acertado com Deivid Washington e Benjamín Rollheiser.

Além de Zé Rafael, a diretoria alvinegra mira pelo menos mais dois reforços para o setor de meio-campo. O principal alvo no momento é o volante Thiago Maia, do Internacional.