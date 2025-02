Vini Jr. revela que provocação do City o motivou e fala sobre renovação com o Real Madrid

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, o Real Madrid visitou o Manchester City no Etihad Stadium e venceu por 3 a 2, de virada. Vinicius Junior, eleito pela Uefa o melhor jogador da partida, falou sobre a provocação e vais feitas pela torcida dos ingleses durante os 90 minutos. Segundo o craque brasileiro, os gestos funcionaram como motivação.

"Cada jogo é uma nova história que eu posso mostrar meu potencial e tudo que eu venho fazendo dentro de campo. Nunca tive medo de nenhuma torcida, nunca tive medo de nada que acontece dentro de campo e, a cada coisa que a torcida adversária faz, eu fico mais emocionado, mais vontade de fazer gols e uma grande partida. Hoje, eu tinha muito claro o que eu tinha que fazer para ajudar minha equipe. Ganhei o melhor da partida e espero seguir assim para ajudar nossa equipe na volta", disse Vinicius Junior à TNT Sports.

Antes da bola rolar, a torcida do Manchester City ergueu um mosaico com a foto de Rodri segurando a bola de ouro, com a frase em inglês Stop Crying Your Heart Out (Pare De Chorar Com Todo O Coração, em tradução livre). O gesto, com o título de uma das músicas da banda inglesa Oasis, fazia referência à premiação francesa, vencida pelo meio-campista dos mandantes, no final de outubro de 2024. Além disso, o craque brasileiro escutou vaias sempre que recebia a bola.

O Real Madrid saiu atrás do placar por duas oportunidades, mas, com dois gols em seis minutos, conseguiu uma incrível virada no Etihad.

"As vezes é até difícil de explicar tudo o que acontece dentro dessa competição com a gente, mas a gente tinha claro que teríamos que sofrer bastante para sair daqui vitorioso. Conseguimos, no final, nosso objetivo, que era levar esse jogo vivo para Madri, com essa vantagem do gol no final. Sabemos que não vai ser fácil na volta, teremos que jogar com a mesma concentração e defender muito bem, porque o City não para de nos surpreender", revelou Vinicius.

"Eles já sabem. Todas as vezes que jogam contra a gente é muito complicado para os dois lados, mas nessa competição, a gente sempre tem algo a mais e esperamos nosso torcedor na volta, para que eles possam nos ajudar a fazer uma grande festa", completou o brasileiro, que veste a 7 do Real Madrid.

Vinicius Junior também comentou as conversas com o Real Madrid a respeito da renovação de seu contrato. O vínculo atual do jogador, firmado em outubro de 2023, é válido até junho de 2027 e conta com uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (5,974 bilhões de reais na cotação atual).

"Sempre é muito emocionante poder abrir a conversa com o Real Madrid sobre a renovação. Eu tenho contrato até 27, mas sempre falei meu desejo de jogar aqui tanto tempo, de poder fazer história e receber o carinho da torcida, do presidente, corpo técnico e dos jogadores, me faz ficar aqui por mais tempo. Se Deus quiser, nos próximos dias, a gente consegue resolver toda a negociação e que eu possa ficar aqui por muito mais tempo", afirmou o jogador brasileiro.

Com o resultado, o time comandado por Carlo Ancelotti abriu vantagem no duelo. Assim, o Manchester City terá que superar o adversário por dois gols de diferença se quiser ir às oitavas de final de forma direta. Em caso de triunfo por um tento, a partida irá para a prorrogação. Se a igualdade persistir, o classificado sairá dos pênaltis. O novo confronto acontece na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu.

Antes, neste sábado, o Real Madrid visita o Osasuna, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 12h15 (de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra.