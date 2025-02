Veron se vê em melhor momento da carreira e busca "recomeço" no Santos: "Um vai ajudar o outro"

O atacante Gabriel Veron foi apresentado como jogador do Santos nesta terça-feira, na sala de imprensa da Vila Belmiro. O jogador, que sofreu com lesões nos últimos anos, se vê no melhor momento de sua carreira e busca um reinício com a camisa alvinegra.

A última temporada não foi a mais artilheira do atleta, mas ele a enxerga como a melhor de sua carreira por ter sofrido menos contusões. Em 2024, ele disputou 37 partidas pelo Cruzeiro e marcou seis gols, além de duas assistências. O seu ano mais goleador foi em 2020, quando balançou as redes nove vezes pelo Palmeiras.

"Estou vivendo o melhor momento da minha carreira. Ano passado foi o que tive menos lesões. Foi um ano de aprendizado. É um momento de alavancar e mostrar o que sei. Tenho que aproveitar essa oportunidade e dar o meu melhor", afirmou Gabriel Veron.

"Para mim foi uma conquista poder voltar a jogar, estar disponível para o técnico sem lesões e estar 100%. Em 2020 eu tive mais lesões do que em 2024, por isso que eu considero isso", acrescentou.

O novo camisa 70 do Santos se disse grato pela oportunidade de jogar pelo clube. Ele ressaltou o projeto apresentado pelo Alvinegro Praiano e tenta recomeçar no Peixe. O fator Neymar também o ajudou a aceitar a proposta do time da Baixada Santista.

"Fiquei bastante feliz por receber a proposta do Santos. Um clube conhecido mundialmente. Claro que tinha especulação [de Neymar], mas nada concreto. O Neymar não tem palavras para descrever, mas o projeto do Santos e a conversa que tive com o Caixinha me motivaram muito. Estou vivendo o melhor momento da minha carreira, fiz muitos jogos ano passado. Muito feliz de estar vestindo essa camisa", celebrou.

"Foi um projeto muito lindo que o Santos me apresentou. Ano passado já foi de recomeço para mim. Acho que um vai ajudar o outro, esse caminho vai ser muito bom. Torço para que seja muito longo também", concluiu.

Gabriel Veron, que pertence ao Porto, de Portugal, assinou contrato de empréstimo com o Santos até o fim deste ano, com opção de compra.

Veron foi revelado pelo Palmeiras e se transferiu ao time europeu após três temporadas no elenco principal. Os portugueses desembolsaram cerca de 10,2 milhões de euros (R$ 57,3 milhões na cotação da época) para contratá-lo em 2022. Ele tem contrato com a equipe lusitana até junho de 2027.

O atacante é o sétimo reforço do Peixe para a temporada de 2025. Além dele, foram anunciados: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral direito Leo Godoy, os meias Thaciano e Álvaro Barreal e o atacante Tiquinho Soares. O clube também já se acertou com o volante Zé Rafael, o meia Benjamín Rollheiser e o atacante Deivid Washington.