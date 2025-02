Transmissão ao vivo de Brest x PSG pela Champions: veja onde assistir

Imagem: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Brest e PSG entram em campo hoje (11), às 14h45 (de Brasília), no Roudourou, em Guingamp (FRA), em jogo válido pelos playoffs da Liga dos Campeões.

Onde assistir ao vivo? Max (streaming) transmite o jogo.

O Brest surpreendeu na fase de grupos e chegou à última rodada com chances de avançar diretamente para as oitavas de final. No entanto, uma derrota por 3 a 0 em casa para o Real Madrid fez a equipe ir aos playoffs.

O PSG quase foi eliminado. A equipe de Paris reagiu nas rodadas finais com duas goleadas sobre Manchester City e Stuttgart, garantindo a sobrevivência na competição continental.

As equipes se enfrentaram há apenas dez dias pelo Francês. O PSG levou a melhor com um hat-trick de Dembélé na vitória por 5 a 2.

Brest x PSG -- Liga dos Campeões