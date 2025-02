Torres e Tchoca ganham espaço com rodízio de Ramón e acirram disputa na zaga do Corinthians

O técnico Ramón Díaz vem promovendo um sistema de rodízio neste início de temporada do Corinthians. E dois jogadores estão aproveitando as oportunidades: Félix Torres e João Pedro Tchoca.

Os jogadores formaram a dupla de zaga do Corinthians na vitória sobre o São Bernardo, por 2 a 0, no último domingo, pelo Campeonato Paulista. Com isso, disputaram seu quarto jogo em 2025 como companheiros na linha defensiva e acirram a disputa pela titularidade da posição.

A outra dupla de zaga promovida pela comissão técnica do Timão é composta por Cacá e André Ramalho. Juntos, os jogadores também disputaram quatro jogos e foram titulares nos dois clássicos da equipe na temporada.

O primeiro gol do Coringão na noite de ontem veio logo do artilheiro da #CasaDoPovo! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/4xXHvnKfsb ? Corinthians (@Corinthians) February 10, 2025

Auxiliar técnico de Ramón, Emiliano Díaz rasgou elogios a Torres e Tchoca. O profissional afirmou que a dupla teve um desempenho perfeito contra o São Bernardo e que ela briga pela titularidade.

"Acho que a dupla de zaga fez um jogo perfeito. Vai dar trabalho. Félix e Tchoca podem brigar pela titularidade. Temos que parabenizar o grupo, estamos felizes com os dois, fizeram um jogo perfeito. Recuperaram quase 40% das bolas no campo rival. A briga vai seguir assim. Ficamos contentes por essa disputa sadia", disse Emiliano, após a partida de domingo.

Tchoca, entretanto, ganhou mais chances que Torres. Ao todo, o jovem de 21 anos disputou seis jogos no ano, sendo cinco como titular, enquanto o equatoriano participou de quatro partidas, todas como titular.

De acordo com o rodízio, a tendência é que a dupla comece o próximo jogo do Timão no banco de reservas. O Corinthians joga nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, contra o Santos. O clássico, válido pela nona rodada do Estadual, está marcado para as 21h35 (de Brasília).