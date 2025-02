Tatiana Suarez se apega a histórico de superação para dar a volta por cima após derrota

Depois de perder a chance de se tornar campeã peso-palha (52 kg) do Ultimate, ao ser derrotada por Zhang Weili no 'co-main event' do UFC 312, no último sábado (8), Tatiana Suarez se pronunciou publicamente pela primeira vez nesta terça-feira (11). No seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), a wrestler americana minimizou sua frustração e tratou de normalizar o resultado negativo.

Em seu discurso, inclusive, Tatiana deixou claro que - ainda que tenha sofrido sua primeira derrota no MMA profissional - já está acostumada a superar situações difíceis na sua vida. Vale lembrar que a atleta se curou de um câncer ainda no início da carreira e também já sofreu com graves lesões que a deixaram longos períodos afastada das atividades nos últimos anos.

"Os campeões não aparecem para ter tudo que eles querem, eles aparecem para dar tudo que têm. E é isso que eu vou fazer todas as vezes. Não importa o que aconteça! Eu amo tudo isso. Vencer, perder ou empatar, eu estou exatamente onde eu queria estar. Fazer o que eu amo fazer todos os dias da minha vida. Eu tenho as melhores pessoas ao meu redor, que me amam por mim. Vivendo o sonho! É tudo sobre a mentalidade certa e a vida me ensinou várias vezes. Eu experimentei tudo isso: emoção, agonia, felicidade, coração partido. É isso que a vida é. Sou abençoada por ter essa vida. E vou compartilhar essas experiências com meus filhos e as gerações futuras. Obrigada aos meus amigos, famílias, colegas de time, treinadores e noivo por estarem lá sempre, não importa o que aconteça. Amo vocês! Vamos para a próxima", escreveu Tatiana.

Currículo de Tatiana Suarez

Com o resultado do último sábado, Tatiana Suarez possui agora um cartel de dez vitórias - sete delas pela via rápida - e apenas uma derrota. Seus principais triunfos no octógono do UFC foram diante de Jéssica Bate-Estaca, Alexa Grasso e Carla Esparza. Outro ponto alto da carreira da americana foi quando ela conquistou o título da 23ª temporada do reality show 'The Ultimate Fighter', ao derrotar Amanda Cooper na final, em 2016.

