São Paulo calcula receber R$ 3 milhões com show de Shakira no Morumbis

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo calcula que vai receber cerca de R$ 3 milhões pelo show da cantora Shakira marcado para quinta-feira (13) no Morumbis.

O que aconteceu

O Tricolor tem participação em ações de marketing e direito a 20% das vendas de bebidas e alimentos durante o show. Os ingressos estão esgotados em todos os setores, exceto na arquibancada do anel superior.

O valor é um extra aos R$ 12 milhões anuais que o Tricolor já recebe da Live Nation, produtora do show. O São Paulo assinou no final de 2023 um acordo com a empresa válido por cinco anos que previa um mínimo garantido de R$ 60 milhões.

Os valores são negociados a depender do artista e do número de apresentações. No passado, o clube recebeu na casa dos R$ 15 milhões pela série de seis shows de Bruno Mars.

Por causa da apresentação de Shakira, o Tricolor mandou duas partidas em Brasília: contra Inter de Limeira, na última segunda-feira (11), e Velo Clube, nesta quinta-feira (13). O clube deve voltar a jogar no estádio no dia 19, contra a Ponte Preta.

