Santos volta a tentar contratação de Thiago Maia, do Internacional

O Santos voltou a tentar a contratação de Thiago Maia, do Internacional. O clube enxerga a necessidade de reforçar o meio-campo e insiste pela vinda do volante após a negociação frustrada no início deste ano.

A diretoria do Peixe ficou muito próxima de contratar Thiago Maia em janeiro, mas o negócio emperrou de última hora e não avançou. O Alvinegro Praiano passou a buscar outras opções, mas encontrou dificuldade no mercado e retomou as conversas com o Colorado.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o jogador deseja retornar ao Santos, mas ainda restam detalhes a serem discutidos entre as partes.

O volante foi revelado nas categorias de base do Peixe e recebeu a sua primeira chance no profissional em 2014. Foram 122 partidas pela equipe paulista, além de quatro gols e quatro assistências.

Em 2017, então, Thiago Maia partiu para a França para jogar no Lille. Três anos depois, voltou ao Brasil para vestir as cores do Flamengo. Já em março deste ano, foi vendido ao Inter.

O jogador tem contrato com o Colorado até o final de 2026. Ao todo, são 38 aparições, sendo 36 como titular, duas bolas na rede e quatro passes para tentos.

Caso acerte com o Santos, o atleta viria para disputar posição com Diego Pituca, Tomás Rincón e João Schmidt.