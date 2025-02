Santos inscreve sete jogadores e fecha lista do Paulistão; Rollheiser fica fora

Nesta terça-feira, prazo final para inscrição de atletas na primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos atualizou a lista e adicionou sete novos jogadores na relação para o torneio estadual.

Foram inscritos os reforços Álvaro Barreal e Gabriel Veron, os jovens Gustavo Assis, Nicola Profeta e Alejandro Villarreal e também os experientes Aderlan e Willian Bigode, que estão em estágio final de recuperação de lesão. Todos eles foram incluídos na Lista A.

O Peixe, portanto, já preencheu as 30 vagas permitidas na Lista A do Paulistão. Outros nomes que estão acertados com o clube, como Deivid Washington e Benjamín Rollheiser, só poderão reforçar a equipe no Paulistão caso o time avance às quartas de final. Neste caso, a diretoria terá até o dia 28 de fevereiro para fazer quatro alterações na relação.

Já a Lista B é ilimitada, porém, segundo o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF), deve ser composta por atletas da base. No momento, o Santos conta com 11 jogadores.

O Alvinegro Praiano volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Corinthians, pela nona rodada do Paulista. A bola rola no gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 21h35 (de Brasília).

O Santos, no momento, está na terceira posição do Grupo B do Estadual, com nove pontos. O líder é o Guarani, que tem dez pontos, seguido pela Portuguesa, com nove. Red Bull Bragantino, com oito, completa a chave.