Rodada NBA: Luka Doncic estreia em vitória dos Lakers sobre o Utah Jazz

Envolvido em uma troca polêmica com Anthony Davis, Luka Doncic estreou nesta segunda-feira pelo Los Angeles Lakers. O jogo ? válido pela temporada regular da NBA ? foi em Los Angeles contra o Utah Jazz e a equipe da casa venceu por 132 a 113.

A nova estrela dos Lakers chegou anotando 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. LeBron James fez uma boa partida com 24 pontos marcados, sete rebotes e oito assistências. Do lado do Utah Jazz, três jogadores terminaram a partida com duplo-duplo: John Collins, Walker Kessler e Isaiah Coller. Mas não foi suficiente para vencer.

Com o resultado, os Lakers permanecem na quarta colocação da Conferência Oeste com 33 vitórias e 19 derrotas. O Jazz não faz boa temporada e se aproxima ainda mais da lanterna do Oeste, com apenas 12 vitórias e 40 derrotas.

Nesta quarta-feira, as equipes terão uma revanche, desta vez em Salt Lake City. O jogo será às 23h (de Brasília).

SIX in a row for the squad pic.twitter.com/o4ehNPRLlI ? Los Angeles Lakers (@Lakers) February 11, 2025

Na prorrogação, Sacramento Kings vence o Dallas Mavericks

DeMar DeRozan levou o Sacramento Kings à vitória contra o Dallas Mavericks, ainda sem ter estreado Anthony Davis. O ala marcou 42 pontos e na prorrogação os Kings saíram vencedores por 129 a 128.

Seis dos nove jogadores dos Kings que entraram em quadra marcaram mais de dez pontos. A nova aquisição da equipe, Zach Lavine, armador vindo do Chicago Bulls, fechou a noite com 17 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

No Dallas, o quinteto titular dependeu do apoio dos jogadores da rotação. Max Christie, Spencer Dinwiddie e Olivier-Maxence Prosper vieram do banco anotando 15, 20 e 16 pontos, respectivamente.

Os Kings voltarão à quadra nesta quarta-feira, às 22h, contra o New Orleans Pelicans. O Dallas Mavericks receberá o Golden State Warriors também nesta quarta-feira, às 23h30.

FINAL/OT: Kings defeat the Mavericks, 129-128. ? DeMar DeRozan: 42 PTS, 7 REB

? Malik Monk: 17 PTS, 8 AST

? Zach LaVine: 17 PTS, 4 AST Kings Win presented by @RedHawkCasino pic.twitter.com/Xs0Iea5Fao ? Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 11, 2025

Veja outros resultados da NBA nesta segunda-feira:

Minnesota Timberwolves 107 x 128 Cleveland Cavaliers



Atlanta Hawks 112 x 106 Orlando Magic



San Antonio Spurs 131 x 121 Washington Wizards



Charlotte Hornets 89 x 97 Brooklyn Nets



Boston Celtics 103 x 85 Miami Heat



Golden State Warriors 125 x 111 Milwaukee Bucks



New Orleans Pelicans 101 x 137 Oklahoma City Thunder



Portland Trail Blazers 117 x 146 Denver Nuggets.