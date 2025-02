Renan Teixeira pede calma com momento do São Paulo: 'É a hora de testar'

O São Paulo não fez grande jogo e empatou por 0 a 0 com a Inter de Limeira pelo Paulistão, mas o comentarista Renan Teixeira pediu calma com o momento do Tricolor, avaliando que agora é a hora certa de fazer testes na equipe, durante o Fim de Papo desta segunda-feira (10).

O momento de você testar, testar a meninada, a gente está pedindo tanto, Ryan, Lucas Ferreira, Matheus Alves, é agora, é agora no Paulista. Porque você não vai testar na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, em jogos mais importantes e difíceis.

O momento é ideal, para mim não é terra arrasada, a gente fica decepcionado, a gente espera mais dos grandes, mas não é terra arrasada, é tempo de avaliações, ver o que você vai poder usar, o quanto você vai poder usar desses testes, para médio e longo prazo, que a gente vê o que é o Brasileiro, a Libertadores, o que a gente vai poder tirar de positivo e de negativo também do Campeonato Paulista, mas tudo com muita calma.

Renan Teixeira

O comentarista do UOL reforçou sua avaliação ao dizer que ainda é muito cedo para qualquer precipitação e os jogadores ainda irão atingir seu auge físico.

Todos os times ainda estão em um processo de pré-temporada, se for ver bem. Os jogadores não estão ainda no ápice da sua forma física, eu concordo com isso, mas mesmo assim podia fazer mais.

Renan Teixeira

Renan comentou a situação dos outros três grandes neste Paulistão, e lembrou que Santos e Palmeiras estariam eliminados atualmente no estadual.

O Corinthians, acho que é o time que está encarando esse campeonato, não sei se está precisando de um título, faz sempre que não ganha, principalmente com essa diretoria nova, mas está encarando o campeonato, a torcida está encarando o campeonato de uma forma mais séria, vamos dizer assim. Vamos entrar para ser campeão mesmo.

O resto, muitos testes. O Santos é uma incógnita, na minha opinião. O Santos, vamos ver o que vai ser depois da chegada do Neymar, se outros jogadores virão. Mas o fato é que o Santos hoje estaria eliminado do campeonato de Paulista. E o Palmeiras também.

Renan Teixeira

