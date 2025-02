Renan elogia estreia de Cédric no São Paulo: 'Primeira impressão é boa'

O lateral direito português Cédric Soares fez sua estreia pelo São Paulo ao entrar no segundo tempo do empate com a Inter de Limeira por 0 a 0, e o comentarista Renan Teixeira avaliou como boa a primeira impressão que teve do defensor em campo, em análise no Fim de Papo desta segunda-feira (10).

A primeira impressão sinceramente é boa. A primeira impressão é boa. Bate bem na bola, cruza bem, mas repito, o jogo condicionado já estava com um a mais em campo. Gostaria de ver mais dele.

O Cédric, na hora que entrou, já estava com um jogador a menos em campo a Inter de Limeira. E ele fez uma dobradinha com o Lucas Ferreira pela direita, passando, cruzando, ele fez bons cruzamentos.

O Igor, mais uma vez, não teve uma noite feliz. Então é uma outra opção, é um jogador que eu falei, três meses de contrato, ele vai estar preparado, não sei, tem que colocar ele em campo pra ver, o momento é agora.

Renan Teixeira

Renan disse também que já daria a primeira chance como titular ao lateral no próximo duelo do Tricolor, para poder avaliar melhor o atleta.

Na quinta-feira eu colocaria ele como titular, 11 contra 11, ver como ele vai render, porque aqui foi um jogo condicionado, só atacava. Quero ver ele também, porque a primeira função do lateral é defender, quero ver ele no sistema, na linha de quatro, ver se dentro do modelo de jogo do Zubeldía ele vai se adaptar, mais 11 contra 11. Então eu colocaria ele de titular.

A posição de lateral ao direito do São Paulo, quem sabe seja aquela que cria mais dúvida na cabeça do torcedor. Não tem um de confiança, quem sabe possa ser o Cédric, se ele agarrar as oportunidades, se ele tiver de fato.

Mas, a princípio, a primeira impressão é ok, é boa. Claro, é muito pouco, um recorte muito pequeno para a gente tirar grandes conclusões. Precisamos ver mais do Cédric em campo.

Renan Teixeira

