RB Leipzig condena ataques racistas a atacante belga Loïs Openda

A direção do RB Leipzig condenou nesta terça-feira os ataques racistas sofridos pelo atacante Loïs Openda nas redes sociais. O jogador belga de 23 anos foi alvo de ofensas discriminatórias após desperdiçar oportunidades de gol na vitória sobre o St. Pauli por 2 a 0, no domingo, pelo Campeonato Alemão.

"Os insultos e abusos racistas contra Loïs Openda nos enojam e nos deixam irritados e tristes", disse o Leipzig em comunicado. "Condenamos o racismo e o comportamento desumano da forma mais veemente possível. Loïs tem todo o apoio do clube e juntos lutamos contra todas as formas de discriminação."

Openda saiu do banco de reservas aos 28 minutos do segundo tempo, quando o Leipzig já vencia por 2 a 0, e não conseguiu converter duas boas chances de ampliar a vantagem no placar.

O atacante belga foi contratado pelo Leipzig em 2023. Ele tem 10 gols e nove assistências em 30 jogos em todas as competições nesta temporada.