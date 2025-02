Botafogo-SP vence Bragantino em jogo com quase golaço antológico

O Botafogo-SP venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 nesta terça-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto. O gol do triunfo foi marcado por Leandro Maciel.

Com o resultado, o Massa Bruta segue na lanterna do Grupo B, com oito pontos, um atrás da Portuguesa, primeira equipe dentro da zona de classificação às quartas de final do Paulistão. Já o Botafogo-SP ocupa a terceira colocação do Grupo A, com dez unidades.

O Red Bull Bragantino volta a campo neste sábado, contra o Noroeste. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. No mesmo dia, o Botafogo-SP enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 16h. Ambos os duelos serão válidos pela décima rodada do Estadual.

O Botafogo abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Leandro Maciel pegou a sobra e, de fora da área, chutou forte de perna direita. A bola bateu no chão na frente do goleiro Cleiton e foi parar no fundo das redes.

Pouco antes, o próprio Leandro Maciel quase fez um gol antológico. Ele chutou de antes do meio-campo, e a bola bateu no travessão.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.