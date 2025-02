Ramon Menezes exalta evolução do Brasil no Sul-Americano sub-20: "Mostraram espírito"

O Brasil venceu o Paraguai por 3 a 1, nesta segunda-feira, pelo Sul-Americano sub-20, e garantiu vaga no Mundial da categoria. O técnico Ramon Menezes destacou a evolução da Seleção, que não iniciou a competição de maneira positiva.

Após estrear no torneio com dura goleada sofrida contra a Argentina, o Brasil acumulou duas vitórias e mais uma derrota na fase de grupos, mas conseguiu se classificar para a etapa seguinte, a qual lidera com nove pontos e três triunfos em três jogos.

"Nossa equipe soube sofrer dentro da competição. Estamos com atletas aqui que estão aprendendo a jogar um torneio sul-americano. Importante que eles vivenciem isso. E eles mostraram espírito, atitude e se entregaram para botar o Brasil no Mundial. A Seleção se classificou (para o Mundial sub-20) porque eles partiram para dentro. Estão todos de parabéns", disse o treinador da Amarelinha.

Resultados de la Fecha 3 de la Fase Final de la CONMEBOL #Sub20 ?? ?? 1-3 ??

?? 1-0 ??

Antes do duelo contra o Paraguai, a Seleção também venceu Uruguai e Colômbia nos últimos compromissos. Ramon destacou o desempenho nas partidas, além do cansaço natural ao longo do torneio. A equipe tem intervalo de 72 horas até o próximo jogo.

"Fizemos dois ótimos jogos contra Uruguai e Colômbia. Hoje, contra o Paraguai, sabíamos do caráter decisivo dessa partida, das dificuldades que encontraríamos. Além disso, há o fator cansaço, com a sequência da competição. E temos adversários bem preparados", apontou.

"Temos que descansar para chegarmos bem fortes e com muita confiança no próximo confronto", completou.

O Brasil volta a campo pelo Sul-Americano nesta quinta-feira, contra a Argentina, às 22h (de Brasília), no Estádio Nacional Brígido Iriarte, na Venezuela.