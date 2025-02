PSG faz três no Brest fora de casa e encaminha ida às oitavas da Champions

Em confronto de franceses, o Paris Saint-Germain (PSG) visitou nesta terça-feira o Brest, pela partida de ida dos playoffs de oitavas de final da Champions League. Com gols de Dembelé (2) e Vitinha, a equipe venceu por 3 a 0 e encaminhou a classificação.

Com larga vantagem do PSG, o jogo de volta será realizado às 17 horas (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Parque dos Príncipes. O classificado enfrentará Liverpool ou Barcelona nas oitavas de final.

Antes do duelo decisivo, pela 22ª rodada do Campeonato Francês, o PSG enfrenta o Toulouse às 17h05 deste sábado, como visitante. Já o Brest recebe o Auxerre às 16h45 de sexta-feira.

Os gols

Aos 21 minutos do primeiro tempo, o PSG teve um pênalti após toque de mão dentro da área do Brest. Vitinha deslocou o goleiro e converteu com categoria, abrindo o placar.

No final da primeira etapa, aos 44 minutos, Dembelé recebeu de Hakimi pelo lado do campo, carregou a bola até dentro da área e bateu rasteiro para ampliar o marcador.

Aos 20 da etapa complementar, Barcola dividiu com o zagueiro rival na área e a bola espirrou para o alto. Dembelé, então, apareceu em velocidade para dominar a bola e marcar seu segundo gol na partida.