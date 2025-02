Próximo rival do Fluminense já tirou pontos de Flamengo e Vasco

Em sua difícil missão de buscar a vaga na próxima fase do Campeonato Carioca, o Fluminense irá enfrentar um adversário que complicou a vida de outros grandes. O Nova Iguaçu conseguiu tirar pontos de Vasco e Flamengo no Estadual de 2025.

O Nova Iguaçu abriu o Carioca com o empate diante do Vasco por 1 a 1, no dia 11 de janeiro. Na terceira rodada, venceu o Flamengo por 2 a 1. Os dois grandes atuaram com formações alternativas.

Diante do Botafogo, o Nova Iguaçu também fez um jogo duro. No entanto, sofreu um gol no final ? marcado por Kayke ? e saiu de campo derrotado por 1 a 0.

Fluminense e Nova Iguaçu vão se enfrentar no próximo domingo. A partida será realizada a partir das 16 horas (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.