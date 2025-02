Paulistão: veja classificação geral e cenário do seu time faltando 4 jogos

O Campeonato Paulista tem novidades em sua classificação geral a quatro rodadas do fim da fase de grupos. Entre Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, dois estão fora da zona de classificação de suas chaves.

Como está o cenário

O Corinthians continua líder isolado, é o único já classificado e caminha para conseguir a melhor campanha geral. O alvinegro foi a 22 pontos ao bater o São Bernardo e, com um jogo a mais, conquistou a vaga antecipada às quartas de final no Grupo A. A equipe de Ramón Díaz levará a vantagem do mando de campo contra qualquer adversário nas fases eliminatórias se sacramentar a melhor campanha entre as quatro chaves.

Já o Santos tropeçou de novo e perdeu sua posição no Grupo B, o mais embolado e nivelado por baixo do torneio. Com nove pontos, o Peixe foi ultrapassado pela Portuguesa nos critérios de desempate e caiu para terceiro, além de ter visto o Bragantino colar na tabela. O primeiro da chave é o Guarani, com dez pontos.

O São Paulo também voltou a derrapar, mas segue intacto na liderança do Grupo C. O Tricolor, que empatou sem gols com a Inter de Limeira na última segunda (10), tem 14 pontos e um duelo a menos em relação ao vice Novorizontino, que soma 11 — Noroeste e Água Santa ainda lutam tanto pela classificação quanto contra o rebaixamento.

O Palmeiras, por fim, está perigando no Grupo D. A equipe comandada por Abel Ferreira empatou o segundo jogo seguido, chegou a 13 pontos e viu a Ponte Preta tomar a segunda colocação, com 15. No entanto, o alviverde contou com a "ajuda" do arquirrival Corinthians, que derrotou o líder São Bernardo e impediu que o time do ABC se distanciasse na ponta. O Velo Clube é o último da chave, com apenas cinco pontos.

O Z2 do Paulistão também sofreu mudanças. O Botafogo-SP deixou a lanterna geral ao vencer seu duelo da 8ª rodada, enquanto o Velo Clube entrou na zona de queda. O Água Santa amarga a pior campanha e, neste momento, é o outro time que seria rebaixado.

Classificação geral

1 - Corinthians: 22 pontos (9 jogos)*

2 - Mirassol: 16 pontos (8 jogos)*

3 - São Bernardo: 16 pontos (8 jogos)*

4 - Ponte Preta: 15 pontos (8 jogos)*

5 - São Paulo: 14 pontos (8 jogos)*

6 - Palmeiras: 13 pontos (8 jogos)

7- Novorizontino: 11 pontos (9 jogos)*

8 - Guarani: 10 pontos (8 jogos)*

9 - Portuguesa: 9 pontos (8 jogos)*

10 - Santos: 9 pontos (8 jogos)

11 - Red Bull Bragantino: 8 pontos (8 jogos)

12 - Noroeste: 7 pontos (8 jogos)

13 - Botafogo-SP: 7 pontos (8 jogos)

14 - Inter de Limeira: 6 pontos (8 jogos)

15 - Velo Clube: 5 pontos (8 jogos)**

16 - Água Santa: 5 pontos (8 jogos)**

* em negrito, os times que estão se classificando

** clubes que estão na zona de rebaixamento

Veja classificação dos grupos

Grupo A

1 - Corinthians: 22 pontos

2 - Mirassol: 16 pontos

3 - Botafogo-SP: 7 pontos

4 - Inter de Limeira: 6 pontos

Grupo B

1 - Guarani: 10 pontos

3 - Portuguesa: 9 pontos

3 - Santos: 9 pontos

4 - Bragantino: 8 pontos

Grupo C

1 - São Paulo: 14 pontos

2 - Novorizontino: 11 pontos

3 - Noroeste: 7 pontos

4 - Água Santa: 5 pontos

Grupo D

1 - São Bernardo: 16 pontos

2 - Ponte Preta: 15 pontos

3 - Palmeiras: 13 pontos

4 - Velo Clube: 5 pontos

Os jogos da 9ª rodada

Botafogo-SP x Bragantino (terça, 20h) - transmissão no UOL Play

Noroeste x São Bernardo (quarta, 19h30) - transmissão no UOL Play

Mirassol x Ponte Preta (quarta, 19h30) - transmissão no Canal UOL e no UOL Play

Água Santa x Portuguesa (quarta, 19h30) - transmissão no UOL Play

Corinthians x Santos (quarta, 21h35) - transmissão no UOL Play

Guarani x Novorizontino (quinta, 19h30) - transmissão no UOL Play

Inter de Limeira x Palmeiras (quinta, 19h30)

São Paulo x Velo Clube (quinta, 21h30) - transmissão no UOL Play

