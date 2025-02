Palmeiras tem dinheiro, mas não está sabendo negociar, diz Arnaldo Ribeiro

O Palmeiras tem dinheiro, mas não está sabendo negociar no mercado da bola, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (11).

O colunista comentou o fracasso da novela Andreas Pereira e a tentativa do Verdão de contratar Vitor Roque, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis.

No Palmeiras, não adianta só você ter dinheiro em caixa. Você precisa saber negociar, e o Palmeiras não está sabendo.

O Paulinho deu a impressão -- porque o Galo precisava muito de dinheiro e a negociação foi concluída rapidamente, por muito dinheiro, é verdade, e o Paulinho ainda machucado -- deu a impressão que o Palmeiras rasparia o mercado e não foi assim.

Vindo de dois empates no Paulistão, o time de Abel Ferreira caiu para terceira posição do grupo D, mas tem tempo de se recuperar no campeonato.

O Palmeiras vai acabar se classificando, talvez em primeiro da chave. Ainda há tempo para recuperação.

Mas é menos a questão do campo e mais o fora de campo, a temporada em si. Para aqueles que têm o Mundial pela frente e não ganharam títulos importantes [no ano passado].

Ferreirinha ou Luciano? Arnaldo opina sobre quem é melhor para o São Paulo

O São Paulo joga melhor e é mais perigoso para os adversários quando Luciano está em campo ao lado de Oscar, Lucas e Calleri, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.

O colunista destacou que a entrada de Ferreirinha no time titular — como no empate sem gols contra a Inter de Limeira pelo Paulistão — deixa os jogadores mais estáticos.

Com o Ferreirinha aberto de um lado, o Lucas aberto do outro lado, o Oscar atrás do centroavante, a distância entre eles é gigante. E acho que foi o que facilitou para a Inter.

O São Paulo teve os seus bons momentos até agora em 2025 quando com o quarteto não existia uma posição fixa.

Além disso, na opinião do colunista, Luciano é "muito melhor" que Ferreirinha.

Ah, mas o quarteto torna a equipe mais vulnerável. É verdade. O São Paulo também oferece ao adversário chances porque esses quatro jogadores não têm característica de marcação, mas para o adversário defender é muito mais difícil.

E eu acho que não existe comparação técnica entre os jogadores Ferreirinha e Luciano -- o Luciano é muito melhor.

