Palmeiras sofre seis gols em oito jogos e vê defesa virar problema no Paulista

O desempenho do Palmeiras no Campeonato Paulista tem deixado e a desejar e a equipe vê pontos a serem ajustados para a sequência do ano. Um deles é o setor defensivo que tem sido vazado com frequência. A equipe sofreu seis gols em oito jogos e foi vazado pelo terceiro jogo consecutivo no último domingo.

Pela oitava rodada do Estadual, o Verdão empatou por 1 a 1 com o Água Santa, no Mané Garrincha. O time comandado por Abel Ferreira saiu na frente, com gol de Flaco López, no início do primeiro tempo, mas viu o Netuno empatar, com Willen Mota, na etapa final.

Em oito rodadas, o Palmeiras só ficou sem sofrer gols em duas delas. Primeiro, na estreia contra a Portuguesa, ocasião em que o Verdão venceu por 2 a o, e depois no empate por 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino. Fora isso, foi vazado nas vitórias sobre Santos (1 a 2) e Guarani (1 a 4), na derrota para o Novorizontino (1 a 2) e nos outros empates contra Noroeste (1 a 1) e Corinthians (1 a 1).

Neste Estadual, o técnico Abel Ferreira vem optando por fazer testes no elenco e rodar os jogadores para evitar maior desgaste e, por consequências, lesões, em um ano que tem um calendário congestionado pela inclusão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, entre junho e julho.

Assim, o Verdão não repetiu sua escalação nenhuma vez no ano, até o momento. Portanto, teve o sistema defensivo com peças e esquemas diferentes. No empate contra o Corinthians, por exemplo, Abel escalou três zagueiros entre os titulares, como havia testado no decorrer do compromisso anterior, diante do Guarani.

Tentando corrigir esse problema, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar a Inter de Limeira, pela nona rodada do Paulistão. A bola rola no Estádio Major Sobrinho, às 19h30 (de Brasília). O Verdão tem 13 pontos e está em terceiro lugar do Grupo D, fora da zona de classificação.