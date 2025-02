Palmeiras mantém Vitor Roque no radar e estuda fazer proposta pelo atacante

Após algumas frustrações, o Palmeiras segue no mercado da bola e ainda tenta a contratação de um atacante. O Verdão tem como alvo Vitor Roque e estuda fazer uma proposta pelo brasileiro de 19 anos. O jogador pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Real Betis.

Conforme publicado inicialmente pelo Nosso Palestra, o Palmeiras pretende realizar uma oferta de 24 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões). O Verdão tenta contratá-lo ainda nesta janela de transferências, que abriu no dia 3 de janeiro e se encerra no dia 28 de fevereiro. A Gazeta Esportiva apurou que, no momento, ainda não há nada concreto.

Vitor Roque está emprestado pelo Barcelona ao Real Betis, com opção de compra avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) por 80% dos direitos do jogador. O fim do empréstimo do atacante com o time espanhol é válido até junho deste ano.

Recentemente, o presidente do Real Betis, Ángel Haro, foi questionado sobre a possibilidade da ampliação do vínculo após a chegada do colombiano Cucho Hernández, que chega para acirrar a concorrência no ataque. O mandatário, deixou o futuro de Roque em aberto.

"Ainda é cedo para ver isso. Tem que ter confiança no Vitor, ver como ele termina o ano. Temos uma possibilidade aberta. Se as duas partes estiverem de acordo para a sua continuidade, mas ainda é cedo. É certo que nos faz falta fazer gols em geral, não apenas por um atacante. Agora, tem um companheiro a mais para competir", disse.

O setor ofensivo é um que vem sendo prioridade do Palmeiras no mercado. No momento, o Verdão conta, com Rony e Flaco López, que estão em baixa, além de Thalys e Luighi, promovidos ao time profissional neste ano.